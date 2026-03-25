"Envejecer debería ser algo positivo": a sus 59 años, Laura Dern afirma que ve la "belleza" de manera diferente.

La actriz y productora estadounidense Laura Dern comparte una reflexión personal sobre cómo la percepción de la belleza puede evolucionar con la edad. En una entrevista reciente , explica que, con el paso de los años, ha aprendido a dejar de intentar ajustarse a las expectativas externas y, en cambio, a desarrollar una visión más auténtica de sí misma.

Una percepción de la belleza que evoluciona con el tiempo.

Laura Dern revela que, de joven, tendía a ajustarse a una imagen idealizada de la feminidad, a menudo dictada por los estándares de la industria cinematográfica. Hoy, su perspectiva ha cambiado: cree que la autoaceptación juega un papel crucial en la forma en que uno se ve a sí mismo.

La actriz afirma que "alguien me dijo que era valiente por aceptar el envejecimiento en la pantalla, por ser yo misma a cualquier edad y no ocultar el proceso de envejecimiento, que debería ser una fuente de emancipación y belleza, como siempre lo ha sido en el cine francés e italiano", haciendo hincapié en la importancia de considerar esta etapa de la vida como una evolución natural en lugar de una limitación.

Una reflexión sobre el papel de la edad en el cine.

Laura Dern también aborda la representación del envejecimiento en la pantalla, que considera aún demasiado limitada. Según ella, las historias que destacan a personajes mayores siguen siendo relativamente escasas, a pesar de que esta experiencia es universal. Señala que algunas industrias cinematográficas europeas llevan tiempo ofreciendo papeles que celebran a personajes en diferentes etapas de su vida, contribuyendo así a una representación más matizada de la belleza y la experiencia.

Para la actriz, es fundamental mostrar diversas trayectorias profesionales para reflejar la realidad de las experiencias individuales. Destaca que cada edad puede aportar una riqueza emocional y una mayor seguridad en uno mismo.

Una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre el paso del tiempo.

A través de esta declaración pública, Laura Dern promueve una visión más compasiva del envejecimiento. Enfatiza que la percepción de la belleza no debe ser fija, sino que debe evolucionar con la experiencia y la madurez. Su testimonio forma parte de una reflexión más amplia sobre la imagen de la mujer en el ámbito público, particularmente en las industrias creativas.

Al afirmar que el envejecimiento puede vivirse de forma positiva, Laura Dern contribuye a abrir el debate sobre la diversidad en la representación femenina. Este mensaje resuena en muchas mujeres, que ven en este discurso una invitación a considerar el paso del tiempo como una etapa natural que aporta confianza y seguridad en sí mismas.