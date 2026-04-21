A sus 57 años, la actriz Lucy Liu se atreve a lucir el vestido negro más fascinante del momento.

La actriz, productora, directora, pintora y escultora estadounidense Lucy Liu acaparó recientemente todas las miradas en el estreno en Nueva York de "El diablo viste de Prada 2". Como parte del elenco de la esperadísima secuela del clásico de culto de 2006, lució un atuendo sofisticado que la hizo aparecer deslumbrante.

Un pequeño vestido negro reinventado con un toque moderno.

Para la ocasión, Lucy Liu eligió una creación del diseñador Georges Hobeika de su colección Otoño 2026. Este vestido negro, alejado de los clásicos minimalistas, se distinguía por un sutil juego de transparencias y un bordado meticuloso. El diseño sin mangas presentaba un corpiño adornado con motivos florales bordados, combinado con tul. El conjunto se realzaba aún más con flecos tridimensionales hechos completamente de cuentas, que añadían movimiento y textura a cada paso.

Accesorios brillantes para realzar la silueta

En cuanto a los accesorios, la actriz optó por una colección de joyas de diamantes superpuestas: pulseras llamativas, pendientes colgantes y un espectacular anillo de cóctel. Un bolso de mano de satén y sandalias abiertas completaron este look decididamente elegante. Su maquillaje se mantuvo fiel a la elegancia atemporal: cabello liso, tez radiante y labios rojos intensos, un sello distintivo clásico de la alfombra roja.

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Una actriz comprometida con reinventar el estilo.

Esta no es la primera vez que Lucy Liu retoma el clásico vestido negro. En la gala Mujeres del Año organizada por Time en Los Ángeles, ya había causado gran impresión con una creación de JW Anderson, inspirada en las siluetas del siglo XVIII con volúmenes acentuados en las caderas.

En resumen, Lucy Liu confirma su estatus de ícono de la moda, capaz de reinventar estilos clásicos con estilo. Su última aparición demuestra que el vestidito negro, lejos de ser estático, aún puede sorprender cuando se reinterpreta con creatividad.