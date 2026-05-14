"Me siento hermosa": a los 60 años, Brooke Shields quiere cambiar la forma en que vemos el envejecimiento.

La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields nunca se había visto tan libre. En el podcast de Netflix "I Changed My Mind with Dan Souza ", compartió una poderosa revelación: se siente más bella y plena ahora que en su adolescencia. Esta declaración forma parte de un movimiento más amplio: cambiar la percepción que la sociedad tiene de las mujeres a medida que envejecen.

Una voz finalmente liberada tras décadas de presión.

Conocida desde sus primeros papeles en "Pretty Baby" y "La laguna azul", Brooke Shields ha pasado toda su vida bajo la atenta mirada de los medios. Sin embargo, es ahora, al comienzo de esta nueva década, cuando afirma haber encontrado su verdadero valor. En una entrevista con Dan Souza, la actriz explica: "Viene de tener la edad que tengo y darme cuenta de que estaba entrando en una etapa muy importante, pero que no me decían que era tan valiosa como cuando mis ovarios aún funcionaban".

Añadió: «Para mí, es increíble. Me siento más guapa hoy que en mi adolescencia, y tengo mucho más que ofrecer». Una declaración contundente que rompe con la idea generalizada de que la juventud es el único periodo en el que una mujer tiene valor.

Una visión positiva y comprometida del envejecimiento.

Para Brooke Shields, envejecer no es ni inevitable ni una derrota. En el podcast, cuestiona directamente a las industrias que mantienen a las mujeres maduras al margen: "¿Por qué no se les permite a las mujeres ser ellas mismas por completo? ¿Por qué esto representa una amenaza tan grande para las industrias?".

Una pregunta que resume a la perfección la batalla que libra hoy. Lejos de hacer declaraciones sobre el antienvejecimiento, la actriz aboga por una actitud serena ante el paso del tiempo. Reivindica el derecho de las mujeres a seguir existiendo plenamente después de los 40, sin tener que volverse "más pequeñas" o "más discretas".

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Una voz que resuena más allá del podcast.

Si sus revelaciones calaron hondo en los oyentes, es también porque se inscriben en una narrativa más amplia. Brooke Shields transmite este mensaje a través de sus diversos proyectos, negándose a relegar a las mujeres maduras al papel de iconos del pasado. Sus palabras reflejan un movimiento fundamental: la reivindicación de la imagen y el valor de las mujeres mayores de 40 años, en una sociedad que aún se obsesiona con la juventud.

Al afirmar que se siente "más guapa que cuando era adolescente", Brooke Shields ofrece una perspectiva poco común en el panorama mediático: la de una mujer que elige envejecer con confianza, en lugar de luchar contra el tiempo.

En resumen, Brooke Shields encarna una nueva perspectiva sobre el envejecimiento: ni nostálgica ni resignada, sino profundamente segura de sí misma. Al declarar "Hoy me siento hermosa", abre el camino a millones de mujeres que se niegan a desaparecer después de los 40. Esta postura es muy bienvenida en un mundo donde la juventud sigue siendo, erróneamente, el único criterio valorado.