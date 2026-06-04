Vestida de rosa, Kylie Jenner disfruta de una escapada soleada al Caribe.

La estrella de la telerrealidad, empresaria e influencer estadounidense Kylie Jenner dio inicio al verano por todo lo alto. Se regaló una escapada soleada a las Islas Turcas y Caicos (Caribe) para celebrar un año más de su marca, Kylie Cosmetics. Un viaje de lujo, documentado por completo en Instagram, donde el rosa fue el protagonista indiscutible.

Un look rosa ácido

En cuanto a estilo, Kylie Jenner optó por un conjunto playero rosa pálido, que capturó en una selfie frente al espejo. Más tarde ese mismo día, volvió a usar este mismo rosa empolvado, combinándolo con una minifalda con volantes para una "cena al atardecer", como indicó en la publicación. Una paleta veraniega, fiel a la estética vibrante que caracteriza su marca y sus apariciones públicas.

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Una villa y regalos personalizados

Kylie Jenner también les mostró a sus seguidores la lujosa villa donde se hospedaba el grupo. Su hija de 8 años, Stormi, inició el recorrido frente a la cámara, antes de mostrarles las numerosas habitaciones. En una de ellas, Kylie Jenner exhibió un auténtico arsenal de regalos personalizados, todos en rosa: una toalla de playa bordada, una gorra con la inscripción "Turks and Caicos With Kylie", una botella de agua, una cámara, un bolso de playa de Kylie Cosmetics y ropa de playa hecha a medida de marcas especializadas. Todo lo suficiente para convertir este viaje en una auténtica campaña publicitaria.

Un guiño a un viaje de 2019.

Este viaje recuerda a uno anterior. Se inspiró en un viaje organizado en 2019 para la marca Kylie Skin, también a las Islas Turcas y Caicos (Caribe). En aquella ocasión, los cocos decorados y los conjuntos a juego ya formaban parte del paquete, y entre los asistentes se encontraba la modelo estadounidense Sofia Richie Grainge. La marca incluso compartió una foto de aquel viaje en su momento.

Entre su atuendo rosa, el entorno idílico y las fotos cuidadosamente preparadas, Kylie Jenner creó una escapada tan soleada como estratégica. Este viaje al Caribe demuestra una vez más su dominio de la imagen y su astucia para el marketing, donde vacaciones y promoción se fusionan a la perfección. Un interludio veraniego que, como era de esperar, encantó a sus seguidores.