"Me corté muchísimo pelo": Meghan Trainor sorprende a su familia con un nuevo corte de pelo.

La cantautora estadounidense Meghan Trainor optó por un cambio de look radical y no dudó en grabar la reacción de su familia. Cambió su larga melena rubia por un corte mucho más corto, que mostró a sus seres queridos ante las cámaras. Las reacciones no fueron las que esperaba, dando lugar a un momento a la vez tierno y divertido.

Un cambio de cabello notable

Conocida por su larga melena rubia, Meghan Trainor decidió dar un giro radical y optar por un corte bob corto, al que bautizó como su "bob de mamá". Este cambio fue aún más sorprendente, ya que tan solo unos días antes lucía su habitual melena larga en la fiesta de cumpleaños de su marido. Para esta transformación, Meghan Trainor confió la tarea a la estilista Anyssa Maciel, afincada en Los Ángeles. "Me hice un bob de mamá y solo Daryl se dio cuenta, jaja. ¡Gracias, me encanta!", escribió en la foto.

Una revelación familiar

En un video compartido en Instagram, Meghan Trainor se muestra emocionada y un poco nerviosa por lucir su nuevo corte de pelo. Se la ve arreglándose el cabello antes de entrar a la habitación donde se encuentra su esposo, el actor estadounidense Daryl Sabara, y esperando su reacción. Él tarda solo unos segundos en notar el cambio: sorprendido, rápidamente la halaga y la abraza con ternura. Esto bastó para tranquilizar a Meghan Trainor.

Reacciones inesperadas

Sin embargo, no todos en la casa fueron tan observadores. Más adelante en el video, Meghan Trainor intenta, en vano, llamar la atención de los demás miembros de la familia sobre su transformación. Visiblemente asombrada de que nadie notara la diferencia, termina riendo. "¡Es tan diferente! ¡Me quité un montón de mechas!", dice, divertida, enfatizando la magnitud del cambio.

Cuando sus hijos se involucran

Meghan Trainor también pidió la opinión de sus hijos. La madre de tres les preguntó qué le pasaba con su aspecto. Al principio, uno de sus hijos no notó el cambio; le costó algunas pistas darse cuenta de que el peinado de su madre había cambiado. Una escena espontánea y divertida que causó furor entre los internautas.

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Un momento alegre e íntimo

Más allá de la anécdota, este video ofrece una conmovedora mirada a la vida cotidiana de Meghan Trainor. Si bien la mayoría de sus familiares tardaron en reaccionar, la opinión de su esposo pareció ser la más importante. Impulsada a la fama por su éxito mundial "All About That Bass", Meghan Trainor no duda en compartir estos momentos cotidianos con sus millones de seguidores.

Con este corte bob, Meghan Trainor ha protagonizado una audaz transformación capilar. Y aunque no todos en su familia notaron de inmediato su nuevo look, Meghan Trainor parece encantada con su elección. Una transformación que se refleja a la perfección en este momento familiar, a la vez divertido y conmovedor.