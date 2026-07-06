Vestida de rosa chicle, Reese Witherspoon rinde homenaje a un personaje de culto.

La actriz, productora y empresaria estadounidense Reese Witherspoon celebró uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. Para conmemorar el 25 aniversario de la película "Legalmente Rubia", lució un vestido rosa chicle, un claro guiño a su personaje, Elle Woods. Fue una aparición elegante y emotiva en un evento que reunió al elenco original.

Un vestido rosa

Para esta noche, Reese Witherspoon optó por un vestido de satén rosa brillante. Una elección de color nada casual: el rosa es, de hecho, el color característico de Elle Woods, la vivaz heroína que interpreta en la pantalla en "Legalmente Rubia". Reese Witherspoon completó su look con un bolso de mano y zapatos de tacón de satén rosa pálido. Un atuendo que encaja a la perfección con el espíritu del personaje.

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Un evento con motivo del 25 aniversario de la película.

Esta aparición formó parte de "Elle World", una experiencia inmersiva que tuvo lugar en Nueva York el 20 de junio de 2026. El evento celebró el 25 aniversario de la película de culto, estrenada en 2001, y también sirvió para anunciar la próxima serie derivada, "Elle", que llegará a Prime Video. La actriz estadounidense Lexi Minetree, quien retoma su papel en esta precuela, también estuvo presente en el evento y optó por el rosa, un claro guiño al universo de la película.

Una emoción palpable

Más allá de su apariencia, fue la emoción de Reese Witherspoon lo que realmente impactó. En el escenario, rompió a llorar al hablar del legado de su personaje. "Interpretar este papel durante 25 años ha sido el privilegio de mi vida", confesó. En Instagram, también agradeció a sus fans: "¡Gracias por amar nuestra película durante 25 años!". Además, rindió homenaje a todas las jóvenes que se han identificado con Elle Woods a lo largo de los años.

Un reencuentro entre los actores

El evento también reunió a varios miembros del reparto original, entre ellos la actriz estadounidense Jennifer Coolidge, la actriz, modelo y productora estadounidense Ali Larter, la actriz estadounidense Selma Blair y el actor canadiense Victor Garber. Un emotivo reencuentro que encantó a los fans de la saga. «Cuando entré y vi ese momento, todo cobró sentido a mi interpretación de este personaje», dijo Reese Witherspoon, visiblemente conmovida por esta celebración colectiva.

Con este vestido rosa chicle, Reese Witherspoon rinde un vibrante homenaje a Elle Woods, un personaje que se ha convertido en un verdadero ícono. Combinando elegancia, nostalgia y emoción genuina, nos recuerda cuánto ha influido este papel en su carrera y en varias generaciones de espectadoras. Como era de esperar, esto sin duda encantará a los fans, que esperan con ansias la nueva temporada.