A sus 37 años, Nina Dobrev demuestra que el vestido lencero es un clásico de la alfombra roja.

La actriz y modelo búlgaro-canadiense Nina Dobrev reafirma su estatus de ícono de la moda. Para el estreno de su cortometraje "General Admission", presentado en el Festival de Cine de Tribeca 2026, optó por una apuesta segura: el vestido lencero. Una prenda delicada y atemporal que compartió en un video publicado en Instagram y que cautivó de inmediato a sus seguidores.

Un vestido lencero de satén

La exestrella de "The Vampire Diaries" lució un vestido lencero de satén color crema del diseñador Adam Lippes. El corte fluido, casi líquido, se ajusta delicadamente a la figura y cae en una columna que roza el suelo. Los finos tirantes y el escote suavemente drapeado realzan el aire íntimo de la prenda, mientras que un toque de encaje oscuro, superpuesto, contrasta con las líneas depuradas del conjunto. Un detalle de botones forrados a lo largo de la costura completa este sofisticado look.

Accesorios minimalistas. Fiel al espíritu de "lujo discreto" de su atuendo, Nina Dobrev optó por accesorios sutiles. Combinó su vestido con sandalias negras de tacón de aguja con delicadas tiras y un pequeño bolso de mano negro estructurado con asa. En cuanto a las joyas, eligió unos pendientes contemporáneos de KatKim, discretos y elegantes. Este enfoque minimalista permite que el vestido sea el protagonista.

"Una energía al estilo Carrie Bradshaw"

En el pie de foto de su publicación, la actriz resumió su estilo con humor: "Esta semana tuve la auténtica energía de Carrie Bradshaw". Una referencia a la heroína de una exitosa serie, la gran sacerdotisa de la moda de los 90 y 2000. El vestido lencero, de hecho, nació en esta época, heredando el minimalismo y la moda de las prendas fáciles de poner y que transmiten intimidad. Reinventado constantemente, se ha consolidado como un clásico de la alfombra roja: sencillo, elegante y atemporal.

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Con este vestido lencero de exquisita elegancia, Nina Dobrev creó uno de los looks más impactantes del evento de este año. Al optar por la sencillez en lugar de la extravagancia, la actriz nos recordó que a veces una sola prenda bien elegida es suficiente para causar una impresión imborrable. Prueba, por si hiciera falta, de que el vestido lencero no ha perdido ni un ápice de su encanto en la alfombra roja.