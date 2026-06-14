Con un look en tonos pastel, Charli D'Amelio cautiva con una silueta retro.

La creadora de contenido estadounidense Charli D'Amelio es mucho más que una sensación de TikTok. Con millones de seguidores en sus redes sociales, recientemente posó para una nueva sesión de fotos de moda y publicó las imágenes en su cuenta de Instagram. La sesión, con un estilo en tonos pastel y un marcado aire retro, fue estilizada por su estilista Carlee Barrow, y ha recibido una avalancha de comentarios elogiosos.

Una blusa verde pastel con lunares

En la foto que está causando sensación, Charli D'Amelio luce un bralette ajustado de color verde pálido. El detalle que hace que la prenda sea tan especial es su escote corazón, acentuado por un delicado volante bordado. La tela, salpicada de pequeños lunares negros, le da un toque nostálgico instantáneo al conjunto.

La elección del verde pastel no es casual. Este tono se alinea con los colores pastel tan populares en las pasarelas de primavera/verano 2026, en consonancia con las paletas suaves y luminosas que predominan esta temporada. Es un color elegante que se adapta perfectamente a la imagen de una mujer joven con un estilo distintivo.

Pantalones de talle alto para una silueta retro.

Para complementar la parte superior, Charli D'Amelio luce una braguita de talle alto a juego, ceñida con un cinturón ancho negro. El conjunto crea una silueta inspirada directamente en las pin-ups de los años 50, cuando los lunares, los colores pastel y los cortes de talle alto conformaban una de las combinaciones más icónicas de la época. Una cinturilla visible entre la parte superior e inferior añade un toque de modernidad. Es una ingeniosa declaración de moda que reinterpreta el estilo vintage sin caer en el mero disfraz.

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Joyas de oro y maquillaje retro

En cuanto a los accesorios, Charli D'Amelio optó por la coherencia. Una gargantilla dorada, un colgante a juego, un anillo dorado y una pulsera plateada completaron sutilmente el look. Su maquillaje siguió la misma línea: delineador preciso, rubor rosa suave y, sobre todo, labios rojo intenso, un sello distintivo de las icónicas fotografías de estilo de décadas pasadas. Su peinado, con raya al medio y melena suelta sobre los hombros, perfeccionó el look retro.

Con este look en tonos pastel inspirado en las pin-ups, Charli D'Amelio nos recuerda que se ha consolidado como una de las figuras más seguidas de su generación. Y, como era de esperar, confirma que la nostalgia sigue siendo uno de los terrenos de juego más poderosos de la moda.