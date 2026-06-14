Vestida con un conjunto playero a rayas, Alix Earle adopta un estilo clásico vintage.

La influencer estadounidense Alix Earle es una de las figuras más seguidas de su generación en Instagram. Y una de sus series de fotos, publicada desde un yate bañado por el sol, ha confirmado una vez más su impecable sentido de la moda. Luce un bikini de rayas verdes y blancas: una clara referencia a la estética de las clásicas vacaciones europeas de décadas pasadas.

Un bikini de dos piezas a rayas verdes y blancas.

En la foto más comentada del carrusel, Alix Earle aparece con un bikini de dos piezas con rayas verticales verdes y blancas. El top triangular ajustado resalta la sencillez: pocos detalles, pocos adornos, solo una confección precisa. La elección del color no es insignificante. El verde utilizado, a medio camino entre almendra y menta, evoca inmediatamente los tonos de las casetas de playa italianas: verde ácido para algunos, verde lima para otros. Un color profundamente arraigado en una cierta idea de relajación mediterránea.

Gafas extragrandes y una pose de "Riviera".

Para complementar su pieza central, Alix Earle optó por un enfoque minimalista: un único par de gafas de sol extragrandes. Sin joyas, sin pareo, sin sombrero de paja. El entorno —la barandilla del yate, el agua cristalina al fondo, la luz del sol reflejándose en la cubierta— bastó para componer la imagen. Apoyada en la barandilla, con la mirada ligeramente dirigida hacia el horizonte, Alix Earle evoca los retratos que se encuentran en las antiguas revistas de cine italianas de los años sesenta.

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Una referencia directa a los veranos europeos de la década de 1960.

Esa es precisamente la fuerza de esta imagen: forma parte de una auténtica tradición visual. El bikini de rayas verdes y blancas no es una simple prenda de verano. Es un clásico vintage, popularizado en las playas de Saint-Tropez y Capri en la década de 1960 por iconos como Brigitte Bardot, Sophia Loren y Romy Schneider.

En aquella época, las finas rayas laterales, los cortes triangulares y las cinturas altas eran el sello distintivo de los veranos de la alta sociedad europea. Sesenta años después, Alix Earle retoma este repertorio con una fidelidad asombrosa, prueba de que los clásicos bien elegidos trascienden las décadas sin perder vigencia.

Con este bikini de rayas verdes y blancas, Alix Earle reafirma su estatus de icono de estilo de vida para su generación. Y nos recuerda que, a veces, una sola prenda clásica basta para definir toda una temporada. Una propuesta que sin duda triunfará en las playas europeas este verano.