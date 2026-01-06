A sus 52 años, Heidi Klum presume su figura en traje de baño

Durante varios años, Heidi Klum ha cultivado una presencia digital alejada del artificio que a menudo se asocia con las figuras públicas. Entre vistazos tras bambalinas de sesiones de fotos, momentos familiares y momentos de despreocupación, su cuenta de Instagram se ha consolidado como un espacio donde difumina los límites entre el glamour y la autenticidad.

Deportes en la piscina tropical

El ángel de Victoria's Secret por excelencia, la modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum, compartió sus soleadas vacaciones con sus 12,7 millones de seguidores en Instagram. A principios de enero de 2026, la presentadora de "Project Runway" publicó un video de ella misma haciendo flexiones de bíceps con un traje de baño amarillo mantequilla, sin maquillaje, luciendo un cabello rubio ceniza ondulado y gafas de sol plateadas de aviador.

El texto es contundente: "A trabajar", con la banda sonora de Britney Spears como fondo. Heidi Klum, presumiblemente, está entrenando con una banda de resistencia, rompiendo con los estereotipos de las mujeres de cincuenta años (menos activas, etc.). Realiza repeticiones, luciendo una cadena de oro y un collar de perlas, en un entorno paradisíaco: una piscina infinita, el océano y montañas en el horizonte. Esta elección de traje de baño y ropa deportiva ilustra a la perfección su filosofía: mantenerse activa incluso en vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum)

Vacaciones activas con Tom Kaulitz

Ese mismo día, publicó una selfi acurrucada con su esposo Tom Kaulitz y su hermano Bill Kaulitz en la playa, con gafas de sol marrones rectangulares y conjuntos amarillos a juego. "Verano para siempre", escribió, prolongando el verano a pesar de la proximidad del invierno de 2026. Una semana claramente marcada por fotos de la hora dorada y momentos de alegría compartida, que confirman su amor por los destinos cálidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum)

Heidi Klum revoluciona el panorama proyectando una imagen natural. En sus fotos sin filtros, celebra a una mujer de 52 años que deconstruye los estereotipos asociados a las mujeres de cincuenta y tantos, supuestamente menos activas o menos visibles. El mensaje es claro: el bienestar es la prioridad, ya sea haciendo ejercicio o relajándose bajo el sol. Una mujer libre que vive sus vacaciones a su manera.