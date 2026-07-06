A sus 67 años, Madonna sorprende con un peinado retro que provoca reacciones entre sus fans.

La cantante y compositora estadounidense Madonna ha revelado una transformación capilar que transporta a sus fans directamente a los años 80. Atrás quedaron sus rizos dorados: ahora luce una melena hasta los hombros con un voluminoso peinado con secador. Esta metamorfosis, que aparece en la portada de la revista Interview, sin duda ha causado revuelo.

Un peinado muy de los años 80

Madonna luce un peinado especialmente voluminoso, estructurado por un recogido suelto y vaporoso, complementado con un flequillo ligero. Un estilo decididamente retro y rockero, inspirado directamente en las tendencias capilares de los años 80. Aquí, la atención se centra más en dar forma y volumen que en una transformación estructural del corte, con un juego de texturas y degradados visuales que acentúan el efecto icónico deseado.

Este peinado forma parte de una estética muy controlada, fiel al universo de Madonna, que a menudo hace referencia a sus primeros trabajos. En la portada de la revista Interview, esta imagen se basa en una presentación impactante, donde el peinado se convierte en el elemento central. El volumen exagerado, casi escultural, evoca los peinados de la cultura pop de los 80, una época marcada por los peinados XXL, el cabello cardado y los estilos atrevidos.

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Un regreso a los años 80

Más allá del corte de pelo, este nuevo look evoca toda una atmósfera. Madonna lo combinó con un maquillaje luminoso: sombras de ojos iridiscentes, mejillas sutilmente sonrosadas, labios brillantes y uñas largas con un brillo nacarado. Todos estos detalles refuerzan este viaje en el tiempo a la década que vio nacer a la leyenda de Madonna. Un viaje nostálgico que hará las delicias de sus fans de siempre.

La portada de una revista

Esta transformación quedó patente en una serie de fotografías tomadas para la revista Interview. A lo largo de la sesión, Madonna cambió de vestuario y de actitud, confirmando su estatus de auténtica "camaleona de la moda". Desde trajes impecables hasta prendas coloridas y accesorios preciosos, lució su nuevo look en todas sus facetas, con su característica audacia.

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Combinando guiños retro con audacia, Madonna ofrece una transformación tan espectacular como nostálgica. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, siempre ansiosos por sus metamorfosis, y muchos de los cuales ya están elogiando este "regreso a sus raíces".