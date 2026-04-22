Rihanna luce un vestido de encaje rasgado y causa sensación.

Durante una sesión fotográfica, la cantante y empresaria barbadense Rihanna reafirmó su visión de la moda. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, la muestran luciendo atuendos con un estilo audaz y vanguardista. Entre ellos, un vestido negro de encaje, con aberturas intencionadas, llamó especialmente la atención.

Un vestido de encaje que es a la vez elegante y provocativo.

El vestido que luce Rihanna juega con los contrastes: una sofisticada estructura de encaje fino combinada con atrevidos recortes y transparencias. El resultado es una silueta fiel a la estética de la cantante. Este enfoque de la moda refleja una fuerte tendencia en la moda contemporánea, donde la transparencia se ha convertido en un lenguaje estilístico propio, utilizado para desafiar los códigos clásicos de "feminidad" y elegancia.

Rihanna con un diseño exclusivo de Valentino para la revista W. pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 – Kea (@jacquemusx) 21 de abril de 2026

Un look de alta costura diseñado como una declaración de estilo.

Más allá del vestido en sí, el estilismo general realza el impacto visual de la sesión fotográfica: accesorios esculturales, maquillaje intenso y una puesta en escena minimalista contribuyen a resaltar la fuerza de la prenda. Rihanna, quien ha protagonizado numerosas e impactantes apariciones en el mundo de la moda en los últimos años, confirma aquí su estatus de ícono capaz de transformar cada aparición en una declaración cultural y estética.

Una influencia importante en la moda contemporánea

Conocida por desafiar los cánones tradicionales, Rihanna ha sido durante mucho tiempo una figura clave en la industria. Sus elecciones de moda influyen tanto en diseñadores como en tendencias globales, especialmente su uso de siluetas transparentes y prendas esculturales. Este estilo contribuye a redefinir la noción misma de elegancia, incorporando mayor libertad, una mejor imagen corporal y una mayor audacia.

Con este vestido de encaje con aberturas, Rihanna vuelve a causar sensación. Continúa redefiniendo los contornos de la moda contemporánea, donde cada atuendo se convierte en una poderosa declaración visual.