A sus 49 años, Anna Faris acapara todas las miradas con un vestido escultural.

La actriz y productora estadounidense Anna Faris regresó triunfalmente. Para el estreno mundial de la sexta entrega de la saga "Scary Movie", que tuvo lugar el 3 de junio de 2026 en el Teatro Paramount de Los Ángeles, lució un vestido escultural de Mônot, y su aparición en la alfombra roja causó sensación.

Un vestido a medida con efecto líquido.

En las fotos que han circulado desde entonces, Anna Faris posa con un largo vestido negro cubierto de lentejuelas, bordadas directamente sobre la tela para crear un llamativo efecto de "ilusión líquida". Con cada movimiento, la tela refleja la luz, otorgando a la prenda una dimensión casi metálica.

Esta pieza a medida es de la firma libanesa Mônot, fundada en 2019 por el diseñador Eli Mizrahi, que se ha convertido en un referente de la alfombra roja por sus cortes impecables y sus paneles artísticos. Con un bajo hasta el suelo, ajustado en el busto y las caderas, y una falda en línea A que se ensancha suavemente hacia el bajo, la silueta resulta instantáneamente escultural.

El recorte

El detalle que hace que el vestido sea inolvidable son, sin duda, los recortes. A ambos lados de la cintura de Anna Faris, dos aberturas dejan al descubierto las caderas de la actriz, creando una marcada ruptura en la armonía visual. Este es un sello distintivo de la Casa Mônot, que popularizó la estética de los recortes en las alfombras rojas de todo el mundo.

En la parte delantera, un escote halter estructura la silueta desde el cuello hasta la cintura, mientras que en la parte trasera, una sola tira une todo el conjunto y revela una espalda en forma de U. Una puesta en escena arquitectónica supervisada por la estilista Alexandra Mandelkorn, quien también trabaja con artistas como la cantautora estadounidense de soul Janelle Monáe y la cantante estadounidense de música country Lainey Wilson.

Peinado retro a la Pamela Anderson

En cuanto al peinado y el maquillaje, el estilo es toda una declaración de intenciones. Anna Faris optó por un moño bajo y desenfadado, al estilo de Pamela Anderson, con un flequillo cortina que cae suavemente sobre su rostro. Este corte retro contrasta con la modernidad de su atuendo, aportando un toque único al conjunto.

En el rostro, un intenso maquillaje de ojos ahumados para realzar la mirada y labios rosa nude con acabado brillante. Unos largos pendientes negros colgantes prolongan la línea vertical del escote halter. En los pies, zapatos de plataforma negros de Larroudé, un guiño al glamour retro de los 2000.

Anna Faris asiste al estreno mundial de "Scary Movie" de Paramount Pictures en el Paramount Theater de Los Ángeles. pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 4 de junio de 2026

Con su aparición en el estreno de "Scary Movie", Anna Faris deslumbró con uno de sus looks más impactantes en la alfombra roja en los últimos años. Demostró que la elegancia no se mide por la edad ni por la discreción, sino por un auténtico deseo de atreverse.

