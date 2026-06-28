Rodeada de sus hijas, Jessica Alba acapara todas las miradas en las gradas del Mundial.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Jessica Alba vivió una experiencia inolvidable con su familia. La actriz y empresaria estadounidense asistió a su primer partido del Mundial, rodeada de sus hijas. En Instagram, compartió una serie de fotos de este día tan especial, luciendo un look veraniego y relajado. Esta entrañable salida cautivó a sus seguidores.

Una excursión familiar al Mundial

Jessica Alba tomó asiento en las gradas de un estadio de Los Ángeles para ver el partido entre Estados Unidos y Turquía. "¡Nuestro primer partido del Mundial! ¡Vamos!" , escribió junto a la foto, visiblemente emocionada. Junto a sus hijas y una amiga, Jessica Alba disfrutó del ambiente vibrante de la competición, compartiendo este momento festivo con sus seres queridos. Fue el escenario perfecto para una divertida salida familiar.

Un look relajado y veraniego.

Para la ocasión, Jessica Alba optó por un atuendo sencillo pero elegante. Lució una blusa negra, combinada con jeans y una chaqueta blanca con rayas en contraste, para un look deportivo y veraniego. Un estilo casual chic perfecto para el ambiente del estadio, fiel a su estilo natural. Sus hijas también eligieron atuendos relajados y alegres, con el mismo espíritu veraniego.

Una madre que está compinchada

Más allá del partido en sí, lo que realmente destaca en estas fotos es el estrecho vínculo entre Jessica Alba y sus hijas. Madre de tres, la actriz rara vez comparte este tipo de salidas con sus hijas mayores, Honor, de 18 años, y Haven, de 14. Este momento especial, vivido durante un evento tan trascendental como la Copa del Mundo, resulta aún más valioso. Las fotos, espontáneas y llenas de sonrisas, dan testimonio de la ternura que une a Jessica Alba con sus hijas.

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la publicación generó una oleada de reacciones entusiastas. En los comentarios, los usuarios elogiaron tanto el look de Jessica Alba como este entrañable momento familiar. Muchos se emocionaron al verla compartir esta primera experiencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con sus hijas. Esto confirma el cariño que sus fans sienten por estos momentos más íntimos.

Con su aparición en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jessica Alba transmitió un mensaje radiante y conmovedor. Combinando un estilo relajado, entusiasmo deportivo y momentos familiares, demostró que sabe disfrutar de estos preciosos instantes. Como era de esperar, esto encantó a sus fans, quienes quedaron cautivados por este momento compartido entre madre e hijas.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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