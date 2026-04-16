Nicole Kidman se embarca en un proyecto inesperado sobre temas relacionados con el final de la vida.

La actriz, productora y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman sorprendió a muchos al revelar que se está preparando para un papel muy alejado de los platós de cine. Quiere aprender a acompañar a las personas al final de sus vidas, un proyecto que vincula directamente con el fallecimiento de su madre en 2024.

Nicole Kidman se volcará en un proyecto muy personal.

Nicole Kidman reveló durante un discurso en la Universidad de San Francisco que se está formando para ser doula de la muerte, es decir, acompañante en el final de la vida. Varios medios de comunicación estadounidenses informaron sobre esta declaración, realizada durante un debate público celebrado en el campus.

Esta decisión marca un punto de inflexión inesperado en la carrera de la actriz. Galardonada por sus papeles en cine y televisión, Nicole Kidman explicó que esta decisión también forma parte de su desarrollo personal. Según se informó sobre su discurso, presentó esta capacitación como una forma de ampliar su comprensión sobre el cuidado, el consuelo y la presencia de las personas al final de sus vidas.

Un compromiso nacido de la experiencia personal.

Nicole Kidman vinculó este proyecto al fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024. En aquel entonces, la actriz abandonó el Festival de Cine de Venecia tras enterarse de la muerte de su madre, donde acababa de ser premiada por la película "Babygirl".

Según informes de prensa, explicó que este período puso de manifiesto una dificultad muy real: a pesar de la presencia y el apoyo de su familia, no siempre era posible estar a su lado constantemente. Esta constatación la llevó a buscar apoyo externo, capaz de brindarle una presencia serena, imparcial y reconfortante durante sus últimos momentos.

Una inusual declaración pública sobre un tema delicado.

El tema acaparó aún más atención porque Nicole Kidman habló de un compromiso muy personal, muy distinto a los anuncios profesionales más tradicionales. La prensa anglosajona destacó lo inesperado de esta revelación, pero también su profunda dimensión humana, en un contexto donde las profesiones relacionadas con los cuidados paliativos están ganando visibilidad.

Esta declaración llega en un momento en que la actriz habla con mayor franqueza sobre el duelo por la muerte de sus padres. Su padre, Anthony Kidman, falleció en 2014, y ella ha rendido homenaje en repetidas ocasiones a la influencia decisiva que sus padres tuvieron en su vida y carrera.

Al anunciar que se está formando para ser cuidadora de personas al final de la vida, Nicole Kidman revela una faceta inesperada de su vida. Este proyecto, nacido de una pérdida personal, pone de relieve un enfoque discreto pero poderoso, centrado en brindar consuelo y cuidado a los demás.