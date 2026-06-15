Shay Mitchell revive la tendencia de los vestidos brillantes en una versión monocromática.

La actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell tiene un don para revivir tendencias. Recientemente compartió en Instagram una serie de fotos luciendo un vestido corto y brillante en un solo tono de rosa. Un look decididamente retro que recupera el vestido de lentejuelas, pero en versión monocromática.

Un vestido monocromático brillante

La pieza central de este look: un vestido corto de punto rosa metalizado de Seroya. El vestido presenta un escote asimétrico que deja los hombros al descubierto y mangas largas y acampanadas que aportan movimiento a la silueta. El tejido sutilmente brillante refleja la luz, dándole a la prenda un aire festivo. Fiel a la tendencia del "look total", Shay Mitchell combinó todo su atuendo en el mismo tono de rosa.

Un accesorio icónico

Para complementar este vestido, Shay Mitchell optó por una pieza de gran simbolismo: un bolso Baguette adornado con lentejuelas rosas. Un auténtico icono de los 2000, este modelo encaja a la perfección con la estética retro del look. Unas mules rosas de charol de Paris Texas y una maleta de cabina de su propia marca completaron el conjunto, manteniendo la misma temática monocromática.

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La tendencia de los vestidos brillantes

Esta elección ilustra el gran regreso de los vestidos de lentejuelas y metalizados, una apuesta segura para las noches y las ocasiones festivas. Al combinarlos con paletas de colores tono sobre tono, Shay Mitchell ofrece una versión más contemporánea de esta tendencia. El look monocromático, que consiste en usar un solo color en todo el conjunto, estructura el estilo y le confiere una elegancia sofisticada. El resultado encaja a la perfección con la ola de nostalgia por los 2000 tan presente en la moda actual.

Una actriz que también es empresaria.

Más allá del estilo, este look resalta la doble faceta de Shay Mitchell. Conocida por su papel en "Pretty Little Liars" y también por sus apariciones en "Dollface" y "You", la actriz, modelo y productora canadiense es además cofundadora de BÉIS, una exitosa marca de accesorios de viaje. Al incluir una de sus maletas en la publicación, confirma su buen gusto y su visión para los negocios.

Con este deslumbrante vestido rosa y su paleta de colores perfectamente equilibrada, Shay Mitchell logra un look que evoca nostalgia y a la vez está a la última moda. Entre los guiños a los 2000 y los accesorios, la actriz demuestra que un vestido de lentejuelas es más capaz que nunca de captar todas las miradas. Sin duda, inspirará a las amantes de las noches glamurosas.