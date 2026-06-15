A sus 49 años, Shakira causa sensación con un look amarillo inspirado en la Copa del Mundo.

Shakira celebró otro éxito con un look tan vibrante como simbólico. La cantante colombiana compartió una serie de fotos con temática futbolística en Instagram para conmemorar un hito importante: 100 millones de reproducciones de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial de 2026. Un llamativo atuendo amarillo, diseñado como un verdadero homenaje al deporte rey.

Un look amarillo con los colores del fútbol.

Para la ocasión, Shakira optó por un top corto amarillo, adornado con un diseño de fútbol en un lado y rayas rojas en el otro. Lo combinó con pantalones y zapatos de color amarillo mango claro, junto con guantes rojos ajustados que le dieron un toque de estilo. Con los brazos en alto, posó en un campo de fútbol, como si disfrutara del ambiente electrizante de una gran noche de fútbol. Maquillaje impecable, mejillas sonrosadas y labial rosa, cabello suelto sobre sus hombros: todo estaba pensado para un look radiante y festivo.

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Un guiño a "Dai Dai" y a la Copa del Mundo.

Esta elección de vestuario no fue para nada insignificante. Acompañó el anuncio de un gran éxito: "Acabamos de alcanzar los 100 millones de reproducciones con 'Dai Dai', gracias", escribió Shakira, agradeciendo efusivamente a sus fans. Lanzada a mediados de mayo, esta canción, interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy, es el himno oficial de la Copa Mundial de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El tema futbolístico de su atuendo, por lo tanto, reflejaba directamente el espíritu de la canción.

La reina de los himnos del Mundial

Con "Dai Dai", Shakira confirma una conexión única con el evento más importante del fútbol. Shakira es la artista que más veces ha participado en la historia de la competición: ya nos regaló un remix de "Hips Don't Lie" en 2006, el gran éxito "Waka Waka" en 2010 y "La La La" en 2014.

Entre su vibrante look amarillo y su rotundo éxito musical, Shakira demuestra una vez más su inseparabilidad de la magia del Mundial. Confirma su estatus de ícono, capaz de combinar moda, música y pasión por el fútbol. Un debut deslumbrante, a la altura del evento.