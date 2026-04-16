Tacones en los pies, raqueta en mano: esta influencer está causando sensación.

En las redes sociales, algunas imágenes bastan para generar miles de reacciones. Este es el caso de Isidora (@isidorapjv), una creadora de contenido que está llamando la atención con un concepto inesperado: jugar al tenis… ¡con tacones! Entre la fascinación y las críticas, sus videos claramente no dejan a nadie indiferente.

Una estética que rompe las reglas del tenis.

Conocida con el seudónimo @isidorapjv, Isidora comparte regularmente videos de sí misma en una cancha de tenis, raqueta en mano y tacones en los pies. Una imagen deliberadamente poco convencional que rompe con las convenciones habituales de este deporte.

Sus publicaciones suelen ir acompañadas de frases como «no es la típica tenista» o « tenis con tacones». El objetivo es claro: sorprender, causar impacto y ofrecer una perspectiva diferente. Esta fusión de moda y deporte se ha convertido en su sello distintivo.

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Un contraste que provoca una reacción.

Isidora (@isidorapjv) reparte su tiempo entre Nueva York y Miami y ha conseguido una gran cantidad de seguidores, con más de 100.000 en Instagram y una presencia activa en TikTok. Se describe a sí misma como modelo y tenista profesional. El éxito de sus vídeos se debe en gran medida a este llamativo contraste: la combinación de un deporte exigente con elementos considerados inapropiados, como los tacones altos o ciertos atuendos elegantes.

Este contraste resulta llamativo y fomenta la viralidad. En plataformas donde la atención se limita a segundos, una idea simple pero impactante puede ser suficiente para generar comparticiones y comentarios. Isidora, de hecho, aplica este concepto en diferentes contextos: en una cancha clásica, en la nieve o con looks más sofisticados. Esta repetición refuerza el reconocimiento de su estilo.

Entre la fascinación y la crítica

Si bien sus videos están generando mucho revuelo, también provocan fuertes reacciones. Algunos internautas creen que este tipo de contenido está diseñado principalmente para generar visibilidad, basándose en "un concepto deliberadamente provocador".

Otros, por el contrario, lo ven como un mensaje más positivo: una forma de demostrar que una mujer puede apropiarse de cualquier espacio, incluso del deporte, sin renunciar a su estilo ni a su expresión personal. En esta interpretación, el cuerpo no se limita a una sola función; se vuelve libre, multifacético, capaz de adaptarse a diferentes deseos.

Algunos comentarios señalan que este tipo de puesta en escena también puede percibirse como reduccionista, al asociar nuevamente el deporte femenino con códigos estéticos como vestidos o tacones. Estas reacciones demuestran lo delicadas y controvertidas que siguen siendo las representaciones del cuerpo, el deporte y la feminidad.

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En definitiva, con sus apariciones en tacones en una cancha de tenis, Isidora (@isidorapjv) va más allá del simple entretenimiento: genera debate. Entre el empoderamiento, el marketing de atención y las preguntas sobre la representación, su contenido pone de manifiesto varias problemáticas actuales relacionadas con el cuerpo y la imagen.