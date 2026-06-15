Con un body de lentejuelas, Jennifer Lopez crea un look espectacular.

La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez acaba de causar sensación con una foto compartida por su maquillador de toda la vida, Ernesto Casillas, durante una sesión de belleza. Ataviada con un body completamente cubierto de lentejuelas y botas altas a juego, luce un look tan espectacular como impecable, lo que demuestra por qué es una de las figuras más reconocibles del panorama internacional.

Un body de lentejuelas

En la foto que circula en redes sociales, Jennifer Lopez aparece con un body completamente cubierto de brillantes adornos. El detalle más llamativo: un escote en V que llega casi hasta el ombligo. Un corte magistral que transforma la silueta en una auténtica obra de alta costura. El tejido de la prenda es, en sí mismo, un acontecimiento.

Con cada movimiento, la luz incide sobre las lentejuelas, creando un efecto casi líquido. Este estilo recuerda a las espectaculares apariciones de Jennifer Lopez en el escenario, desde el videoclip de "On The Floor" hasta su actuación en la Super Bowl de 2020. JLo nunca oculta su predilección por las prendas brillantes, y esta encaja a la perfección con esa tradición.

Botas hasta el muslo y peinado ondulado

Para complementar el body, Jennifer Lopez optó por unas botas altas a juego. Los zapatos, del mismo tono que el body, estilizan la figura y le dan un toque teatral al instante. El conjunto funciona como un auténtico vestuario escénico, realzado por una iluminación cuidadosamente elegida.

En cuanto a su peinado, J.Lo optó por un estilo característico que ahora la define: su larga melena castaña con mechas luce ondas suaves con raya al medio. Un corte decididamente hollywoodiense que enmarca su rostro a la vez que mantiene un estilo relajado y fluido. En el apartado de belleza, el trabajo de Ernesto Casillas se aprecia en los detalles: sombra de ojos gris, un rubor rosa empolvado y labios nude; una combinación moderna y luminosa.

Una pose de espejo perfectamente ejecutada

Otro aspecto que hace que la foto sea particularmente llamativa es la pose: frente al espejo de su camerino, con los tacones apoyados en la mesa y las piernas separadas. Una puesta en escena que recuerda a los grandes retratos de estrellas de los años 80, una época en la que las divas estadounidenses posaban con la misma seguridad desenfadada.

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Una nueva era estilística en pleno apogeo.

Esta aparición llega en un momento especialmente significativo para Jennifer Lopez. La cantante, que actualmente promociona su nueva película "Office Romance", ha estado publicando una serie de looks de moda impecablemente seleccionados en las últimas semanas. Desde jerséis de cuello alto de mohair negro hasta faldas con estampado de leopardo de Balmain, sus elecciones de vestuario conforman ahora una auténtica narrativa visual, donde cada aparición cuenta una historia sobre una faceta de su carrera en constante evolución.

Con este body de lentejuelas y escote pronunciado, Jennifer Lopez nos regala una de sus apariciones más espectaculares del año. Y confirma que es una de las figuras más capaces de encarnar esta fusión de presencia escénica y precisión de alta costura.