Shakira celebra el Mundial con una serie de looks deportivos y coloridos.

Shakira ha confirmado una vez más su estrecha relación con la Copa Mundial de la FIFA. La cantante y compositora colombiana celebró el gran torneo de fútbol con un enérgico video compartido en Instagram. En él, baila al ritmo de su nueva canción mientras luce una serie de atuendos deportivos y coloridos inspirados en las selecciones nacionales participantes. Sin duda, esto le ha valido nuevamente el apodo de "Reina del Mundial".

Una serie de looks inspirados en el fútbol.

A lo largo del video, Shakira luce una variedad de atuendos inspirados en el fútbol. Aparece con un top corto de rayas rojas y blancas combinado con una falda plisada blanca, una camiseta azul anudada con pantalones cortos blancos acampanados y una camiseta corta blanca de fútbol con una falda vaquera de retazos. Todos estos son reinterpretaciones modernas del clásico atuendo de la aficionada al fútbol, reinventados con un toque de moda.

Un homenaje a las selecciones participantes.

Shakira también rinde homenaje a varias naciones clave en la competición. Se la ve luciendo una camiseta de Argentina, a modo de vestido corto, combinada con zapatillas de plataforma; una camiseta amarilla brillante de Brasil; y una camiseta azul marino con pantalones cortos vaqueros. Una forma divertida de celebrar los colores de los principales equipos del torneo, a la vez que muestra su propio estilo.

Un vídeo ambientado al ritmo de "Dai Dai".

Este video viral está ambientado al ritmo de "Dai Dai", la colaboración de Shakira con Burna Boy, una de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con su coreografía impecable, su energía contagiosa y su maquillaje impecable, Shakira muestra todo su talento. El video rápidamente acumuló millones de "me gusta" y sus fans elogiaron su actuación en masa.

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La "Reina del Mundial"

Este último reconocimiento confirma el estatus especial de Shakira. Durante años, ha estado estrechamente vinculada a la Copa Mundial de la FIFA, para la cual ha grabado varias canciones icónicas. Esta conexión es tan fuerte que sus fans la llaman cariñosamente la "Reina de la Copa Mundial".

Con esta serie de looks deportivos y coloridos, Shakira celebra la Copa Mundial de la FIFA con estilo y energía. Combinando homenajes a las selecciones nacionales con un toque dramático, la cantante confirma, una vez más, su singular conexión con el evento. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans.