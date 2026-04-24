Sharon Stone, de 68 años, sorprende con un polémico atuendo de cuero.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

La actriz y productora estadounidense Sharon Stone sigue desafiando las normas de estilo con apariciones que no dejan a nadie indiferente. Su último atuendo (presumiblemente) de cuero ha provocado numerosas reacciones, desde la admiración hasta el debate.

Un diseño con aspecto de cuero que genera opiniones encontradas.

En una foto compartida en Instagram, Sharon Stone aparece sentada en una cama en un dormitorio, luciendo un sujetador negro, presumiblemente de cuero. El atuendo, compuesto por prendas ajustadas, reavivó de inmediato el debate sobre las "atrevidas elecciones de moda para mujeres de cierta edad". Esta elección estilística es coherente con el estilo de Sharon Stone: looks audaces que juegan con los códigos de la elegancia hollywoodiense y los subvierten.

Algunos lo ven como una demostración de libertad estilística, otros como una provocación considerada demasiado atrevida para una alfombra roja tradicional. Recordemos: independientemente de la edad, vestirse nunca ha sido cuestión de permiso. No se trata de ser "atrevida" después de los 60, sino simplemente de ser libre: libre para usar lo que quieras, cuando quieras. El cuerpo de la mujer no está sujeto a debate.

Una supuesta libertad estilística

Durante varios años, Sharon Stone ha protagonizado numerosas apariciones impactantes en el mundo de la moda, alternando entre trajes estructurados, prendas transparentes y siluetas más experimentales. Este nuevo conjunto de cuero sigue la misma línea: la de una moda expresiva, donde la edad no condiciona la elección de la ropa.

Más allá del debate, esta aparición ilustra una tendencia más amplia en la industria: una moda donde las figuras públicas se liberan de las expectativas ligadas a la edad o las convenciones. Sharon Stone encarna así un enfoque audaz del estilo, basado en la libertad y la experimentación.

En resumen, con este atuendo (presumiblemente) de cuero, Sharon Stone reafirma una vez más su estatus de icono de la moda impredecible. Fiel a sí misma, rompe las reglas sin intentar complacer a todo el mundo y nos recuerda que el estilo no tiene edad ni reglas fijas, solo elecciones audaces.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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