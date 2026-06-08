La modelo Kaia Gerber, con un vestido con aberturas, causó sensación en París.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber ha reafirmado su estatus como ícono de la moda de su generación. La modelo y actriz estadounidense causó sensación en una fiesta parisina organizada por el artista JR y el empresario Evan Spiegel. Su atuendo, que reflejaba a la perfección el espíritu de la capital francesa, no pasó desapercibido.

Un top sin tirantes con aberturas

En las fotos que han circulado desde entonces, Kaia Gerber posa con un vestido largo negro de corte marcadamente arquitectónico. El corpiño de cuero sin tirantes estructura la parte superior de la silueta y le confiere a la prenda una dimensión casi escultórica. Este enfoque de alta costura recuerda a los experimentos de las grandes casas de moda con el cuero como material noble.

Sin duda, son los pequeños recortes frontales los que hacen que esta prenda sea tan llamativa. Estratégicamente ubicados en la parte delantera del corpiño, crean aberturas gráficas que aportan dinamismo a la tela. Un sello distintivo de estilo muy contemporáneo, popularizado en las últimas temporadas en las pasarelas más vanguardistas del mundo de la moda.

Medias asimétricas con una abertura

El vestido se ensancha en una falda trapecio, cuya asimetría es el sello distintivo de la prenda. En el lado izquierdo, el dobladillo se eleva bruscamente, creando una abertura lateral alta que deja al descubierto la pierna de Kaia Gerber con cada paso. El contraste funciona a la perfección: todo está colocado con precisión, desde el corpiño estructurado hasta el drapeado asimétrico de la falda. La mirada sigue la silueta de arriba abajo sin detenerse, el efecto visual que buscan los looks más cuidadosamente diseñados para la alfombra roja.

Un look sin accesorios

En lugar de sobrecargar la silueta, Kaia Gerber optó por prescindir de accesorios. Sin joyas, sin bolso, sin capas: solo el vestido es el protagonista. Un enfoque minimalista que se adapta perfectamente al espíritu de alta costura de la pieza, permitiendo que la prenda brille por sí sola. En cuanto al peinado y el maquillaje, se optó por la misma sobriedad: un secado suave y un maquillaje discreto para no restarle protagonismo al vestido.

Con este vestido con aberturas y escote pronunciado, Kaia Gerber protagonizó una de sus apariciones más impactantes en París. Demostró que la moda, cuando se confecciona con esmero, no necesita adornos para brillar. Y que un vestido de una sola pieza bien elegido a veces puede decirlo todo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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