A sus 50 años, la actriz Charlize Theron comparte el ritual de belleza del que no puede prescindir.

Fabienne Ba.
@charlizeafrica / Instagram

Cuando le preguntan sobre su rutina de cuidado de la piel, Charlize Theron no duda ni un segundo. La actriz, productora y modelo sudafricana-estadounidense atribuye su luminosidad a un solo paso: la terapia de luz roja.

La confesión de belleza que se hizo viral en las redes sociales

Todo comenzó con una entrevista para el video "Pregúntame lo que quieras" . Cuando le preguntaron sobre el producto de cuidado de la piel del que no podría prescindir, Charlize Theron no dudó. "Oh, estoy obsesionada con estos láseres para el cuidado de la piel. Siempre llevo el mío conmigo. Tengo este modelo, tengo aquel otro, los tengo todos", confesó, antes de añadir entre risas: "Podría vivir dentro de un láser rojo o una luz roja en cualquier momento; sería muy feliz".

Una declaración espontánea, lejos de ser una anécdota. Unos meses antes, durante un podcast estadounidense, Charlize Theron habló del tema con igual entusiasmo: "Vivo con una máscara de luz roja permanentemente. Es lo único que he hecho en los últimos dos años en lo que he pensado: '¡Guau, realmente veo la diferencia!'".

¿Qué es exactamente la luz roja?

Detrás de este nombre se esconde una técnica de tratamiento denominada terapia de luz roja, o más precisamente, terapia LED roja. El principio es sencillo: exponer la piel a longitudes de onda cortas de luz, generalmente entre 630 y 700 nanómetros. Estas ondas penetran en las capas superficiales de la epidermis y, según los datos disponibles, estimulan la producción de colágeno y la actividad celular en las capas profundas de la piel. No invasivo, indoloro y sin necesidad de tiempo de recuperación, este procedimiento se ha consolidado rápidamente como una alternativa suave a intervenciones más invasivas.

Hollywood quiere más

Charlize Theron no es la única que ha incorporado luces LED rojas a su rutina diaria. Victoria Beckham, quien ha convertido su piel en uno de los sellos distintivos de su marca de belleza, las ha recomendado públicamente en varias ocasiones. La actriz británica Elizabeth Hurley también ha admitido usarlas a diario.

Las tres comparten un enfoque común: un tratamiento gradual, lento pero constante, en lugar de un brillo instantáneo. Esta filosofía se alinea con una tendencia más amplia en la belleza contemporánea —a veces llamada "inversión en el cuidado de la piel"— donde los resultados se construyen con el tiempo, no mediante una sola intervención.

Al mostrar abiertamente su uso diario de la luz roja, Charlize Theron ofrece mucho más que un simple consejo para el cuidado de la piel. Sutilmente, esboza una filosofía de belleza particular para las mujeres de cincuenta años: una basada en la paciencia y la confianza en la propia imagen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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