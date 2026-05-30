Jennifer Lopez, soltera a sus 56 años, afirma que nunca ha sido tan feliz.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

La actriz, cantante, productora y empresaria estadounidense Jennifer Lopez habló abiertamente sobre su vida de soltera durante su aparición en " Jimmy Kimmel Live! ". Afirmó que está disfrutando plenamente de esta nueva etapa de su vida, a la que se enfrenta con serenidad y una buena dosis de modestia.

Un celibato plenamente afirmado

Cuando el presentador Jimmy Kimmel le preguntó sobre su estado sentimental, Jennifer Lopez confirmó que estaba soltera, lamentando casi no haber adoptado ese estilo de vida antes. "Lo hice todo mal", dijo entre risas. Describió esa época como "fantástica", explicando que no quería hacer nada que pudiera perturbar su bienestar actual. Luego, cuando Jimmy Kimmel le preguntó si seguía soltera, Jennifer Lopez no dudó: "¡Sí! ¡Debería haberlo hecho antes!" , y continuó con humor autocrítico: "Lo estaba haciendo completamente mal. Lo estaba haciendo todo mal, créanme".

Ni rastro de programas de telerrealidad.

Cuando el presentador Jimmy Kimmel le sugirió que se convirtiera en la próxima estrella del programa de citas "The Bachelorette", Jennifer Lopez se negó rotundamente. Indicó que se sentía cómoda con su situación actual y no quería alterar ese equilibrio. Si bien no lo descartó por completo, tampoco excluyó la posibilidad de encontrar el amor de nuevo algún día, siempre y cuando "conozca a la persona adecuada".

Al hablar abiertamente de su felicidad viviendo sola, Jennifer Lopez transmite un mensaje lleno de confianza y perspectiva. Afirma haber encontrado un nuevo equilibrio, caracterizado por la libertad y la serenidad, que afronta con ligereza sin abandonar la idea de una futura relación. Este mensaje positivo trasciende su situación actual.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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