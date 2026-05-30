A sus 45 años, Jessica Alba luce radiante con un look de encaje estructurado.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

En Instagram, la actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba compartió un look negro con encaje y detalles contrastantes. Sus seguidores elogiaron su estilo natural y su apariencia desenfadada.

Una camisola de encaje es la pieza central del look.

¿La pieza central de este conjunto? Una delicada camisola negra de encaje calado, con finos tirantes. Su escote festoneado y sus motivos florales le aportan un toque romántico. Una base refinada que Jessica Alba ha combinado con maestría con prendas más llamativas. Una forma sutil de realzar la delicadeza del look.

El blazer extragrande le da un toque estructurado.

Para contrarrestar la ligereza del encaje, Jessica Alba optó por un blazer negro oversize con hombreras marcadas. Esto le da al look su dimensión estructurada: al drapearse sobre los hombros, enmarca la silueta y le confiere al conjunto un estilo más gráfico. Este juego de contrastes, muy de moda, permite transformar una prenda romántica en un look decididamente moderno y urbano.

Bermudas de cuero y sandalias de tiras

Para la parte inferior, Jessica Alba optó por unos shorts bermudas largos de cuero negro, una de las tendencias clave de la temporada. Completó el look con sandalias negras de tacón ancho con tiras en el tobillo. Un conjunto completamente negro, impecable de pies a cabeza.

Joyas de oro y belleza luminosa

Para dar calidez a este conjunto monocromático, Jessica Alba optó por unos toques dorados: unos delicados pendientes de aro y un collar de varias capas con colgantes sutiles. Este detalle bastó para iluminar el look completamente negro. En cuanto a su maquillaje, lució una tez radiante y bronceada, un maquillaje con tonos bronceados, un ligero ahumado en los ojos y labios nude. Todo ello se vio realzado por su cabello castaño con mechas y ondas naturales, un look que contrastaba maravillosamente con el negro de su atuendo.

Entre delicados encajes, cuero llamativo y un blazer estructurado, Jessica Alba crea un look completamente negro de una elegancia impactante. Demuestra una vez más que un atuendo negro de pies a cabeza bien pensado nunca ha estado tan lejos de la monotonía.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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