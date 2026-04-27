"Sirena de oficina": la arriesgada apuesta de la cantante Dua Lipa en el mundo de la moda intriga tanto como seduce.

Fabienne Ba.
Entre sus viajes, la cantautora británica Dua Lipa siempre sabe cómo lucir su estilo. Recientemente, en Varsovia, optó por un look de "señora de oficina" con un blazer de seda rosa de Gucci sobre un bralette negro.

El look de "sirena de oficina", versión Dua Lipa

En una serie de fotos compartidas en su cuenta de Instagram, Dua Lipa luce un blazer rosa pálido de Gucci con solapas puntiagudas y acabado brillante, abotonado a la cintura, que deja ver un bralette negro debajo. El conjunto se completa con pantalones negros de talle alto, varios anillos de oro, incluyendo uno con forma de serpiente y su anillo de compromiso, además de un bolso de hombro de piel negra suave. Una forma original de romper con el estilo profesional.

Varsovia, una parada en una larga temporada de viajes.

Este viaje a Polonia forma parte de lo que parece ser una auténtica "época de viajes" para Dua Lipa. Tan solo unas semanas antes, estuvo de safari en Sudáfrica, visitando los parques nacionales de Kruger y Sabi Sands. En abril, también se la vio en Palermo, Sicilia, donde, según Condé Nast Traveler, se preparaba para su boda con su prometido Callum Turner en Villa Igiea, un hotel de la cadena Rocco Forte. El compromiso estaba confirmado para junio de 2025.

Con este look de "sirena de oficina" magistralmente diseñado, Dua Lipa confirma una vez más su talento para transformar cada aparición en un momento de moda muy esperado. Establece un estilo narrativo donde cada atuendo cuenta una nueva historia de su época actual. Una cosa es segura: allá donde va, todas las miradas están puestas en ella.

Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
