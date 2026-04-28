Este vestido de cuero que luce la actriz Kerry Washington esconde un detalle inesperado.

La actriz, productora y directora estadounidense Kerry Washington lució uno de sus looks más impactantes en el evento de promoción de su serie "Imperfect Women" de Apple TV, el 25 de abril de 2026, en California. El detalle floral sin duda acaparó todas las miradas.

Flores blancas que parecían flotar

Kerry Washington eligió un vestido largo de la colección Otoño/Invierno 2026 de Erdem, confeccionado en cuero negro estructurado y fruncido. El contraste entre el cuero y los apliques florales blancos captó inmediatamente la atención. Estos elementos tridimensionales, aparentemente separados del vestido, añadieron una dimensión romántica y casi surrealista a un material generalmente asociado con la audacia. Una gargantilla negra gruesa, también adornada con una flor blanca en un lateral, completó el conjunto, extendiendo así el motivo del vestido a los accesorios.

Para no recargar el look, Kerry Washington optó por un maquillaje rosado con ojos ahumados y el cabello recogido en un elegante moño bajo. Un equilibrio perfecto entre sofisticación e intensidad, fiel al estilo característico de la actriz en la alfombra roja.

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"Mujeres imperfectas", la serie que la mantiene ocupada toda la primavera.

«Mujeres imperfectas» narra las repercusiones del asesinato de una mujer adinerada y los oscuros secretos que sus amigas descubren sobre su vida. La serie está protagonizada por la actriz estadounidense Kerry Washington, la actriz estadounidense Kate Mara, la actriz británico-estadounidense Elisabeth Moss y el actor sueco-estadounidense Joel Kinnaman. Kerry Washington interpreta a Eleanor, un personaje moralmente ambiguo, y claramente ha optado por extender esta complejidad a sus elecciones de vestuario para los eventos promocionales.

Una actriz que convierte cada promoción en un momento de moda.

Desde el inicio de la campaña promocional de la serie "Mujeres imperfectas", Kerry Washington ha lucido una serie de looks impactantes: primero, un diseño de encaje de Zuhair Murad, compuesto por un corsé de inspiración boudoir y pantalones anchos completamente de encaje negro; y ahora, este vestido de Erdem con sus flores colgantes. Dos mundos distintos, una misma maestría en el contraste.

Con esta aparición, Kerry Washington confirma una vez más su impecable sentido del estilo y su habilidad para convertir cada aparición promocional en un momento de moda. Una cosa es segura: la gira "Imperfect Women" seguirá inspirándonos.