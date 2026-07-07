Zara Larsson deslumbra con un top de cuento de hadas con originales aberturas.

La cantautora sueca Zara Larsson deslumbró en el festival Parklife 2026 de Manchester con un look decididamente de cuento de hadas, centrado en un top azul con originales recortes que cautivaron a sus millones de seguidores en Instagram.

Una blusa azul con recortes originales.

Fue en el escenario del festival Parklife 2026 en Manchester donde Zara Larsson ofreció una de sus actuaciones más memorables del año. Como de costumbre, no solo cautivó al público con su voz y su presencia escénica, sino también con un atuendo particularmente llamativo. La pieza central de su aparición fue, sin duda, su top azul, cuyos originales recortes captaron de inmediato la atención de todos.

La prenda, de un color vibrante, juega con aberturas asimétricas que transforman una simple blusa en una auténtica creación de alta costura. Estos recortes añaden una dimensión gráfica al conjunto y la distinguen de los atuendos escénicos más clásicos. Este enfoque refleja la predilección de Zara Larsson por las piezas llamativas.

Microshorts vaqueros adornados con dijes

Para complementar esta prenda estrella, Zara Larsson optó por unos microshorts vaqueros. La prenda se distingue por una multitud de adornos colocados en distintos puntos, que le aportan movimiento y un toque brillante a cada paso. Esta acumulación de pequeños detalles transforma un short vaquero "clásico" en una pieza digna de pasarela, con un estilo decididamente personalizado.

Un toque de rosa para acentuar la silueta.

Debajo de su top con aberturas, Zara Larsson añadió un toque de rosa que se asoma sutilmente por las aberturas de la tela azul. Esta superposición crea un juego de contrastes entre los dos tonos, aportando otra dimensión a la silueta general. Para el calzado, Zara Larsson también optó por unos zapatos de tacón rosas que hacen juego con los detalles de su atuendo. Esta elección de zapatos coloridos refuerza la coherencia cromática de todo el conjunto.

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Reacciones entusiastas en las redes sociales

Como siempre, las fotos que Zara Larsson compartió en Instagram causaron furor entre los usuarios. En cuestión de horas, los comentarios de admiración inundaron las imágenes. «¡Oh, reina diosa de los delfines, comandante del brillo!», escribió una usuaria, con una frase ingeniosa que refleja a la perfección el aire de cuento de hadas del look. Otra fan comparó a Zara Larsson con «la verdadera Barbie», haciendo referencia a su atrevida estética pop y su elección de colores vibrantes.

Con su top azul de originales aberturas, sus microshorts vaqueros adornados con dijes y sus zapatos de tacón rosas, Zara Larsson ofreció una de sus apariciones más impactantes del año. Una vez más, demostró su dominio de los códigos del pop extravagante y su habilidad para transformar cada concierto en un momento de moda memorable.