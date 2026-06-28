Olivia Wilde está reviviendo la tendencia de los vestidos inspirados en la época victoriana.

La actriz, productora, directora y guionista irlandesa-estadounidense Olivia Wilde volvió a demostrar su buen gusto por la alfombra roja. Causó sensación en el estreno de su película "The Invite", luciendo un vestido de Saint Laurent de inspiración victoriana que encarna a la perfección una de las principales tendencias de moda del momento.

Una aparición muy esperada en el Teatro DGA.

Olivia Wilde protagonizó una de sus apariciones más memorables del año en el Teatro DGA de Los Ángeles. Estaba allí para presentar su nueva película, "The Invite", de la que es coguionista, directora y protagonista. En la alfombra roja, posó junto a sus compañeros de reparto: el actor estadounidense Seth Rogen, la actriz española Penélope Cruz y el actor estadounidense Edward Norton. Esta presencia conjunta contribuyó a convertir la proyección en un verdadero evento, atrayendo la atención de fotógrafos y fans por igual.

Un vestido de Saint Laurent con un toque victoriano.

El elemento central de este look es, sin duda, su vestido, diseñado por Saint Laurent. La prenda, completamente negra, juega con referencias estéticas particularmente llamativas: mangas voluminosas y abullonadas, una falda de varias capas, un escote en V pronunciado y una cintura acentuada por un dramático corte. La silueta evoca directamente los códigos de los vestidos de la época victoriana, tradicionalmente caracterizados por una construcción arquitectónica y volumen en los hombros. Este enfoque estilístico refleja el compromiso de la casa de moda francesa con las piezas impactantes, capaces de transmitir una verdadera narrativa visual a través de su confección.

Karla Welch, socia estilística de larga trayectoria.

Este look fue orquestado por la estilista Karla Welch, colaboradora habitual de Olivia Wilde. La reconocida estilista, que también trabaja con numerosas actrices de Hollywood como Tracee Ellis Ross y Sarah Paulson, es conocida por su rechazo a las siluetas convencionales. Su estilo inconfundible, a la vez arquitectónico y feminista, se hace patente en la elección de este vestido de Saint Laurent, que combina referencias históricas con un corte decididamente contemporáneo. Este enfoque confirma la calidad de la colaboración entre ambas, que ya ha dado como resultado algunos de los looks más memorables de Olivia Wilde en los últimos años.

Joyas de esmeraldas para completar el look.

Para complementar este espectacular vestido, Olivia Wilde optó por joyas especialmente preciosas. Lució un conjunto de Hanut Singh, un diseñador indio reconocido por sus piezas ornamentales inspiradas en el Art Déco y los estilos orientales. Este conjunto incluía pendientes colgantes adornados con deslumbrantes esmeraldas, así como un anillo a juego también engastado con la misma piedra preciosa. El verde intenso de las esmeraldas creaba un llamativo contraste con el negro del vestido, en una armoniosa combinación de colores. Este enfoque demuestra la atención prestada a cada detalle de la silueta, en perfecta sintonía con la atmósfera ceremonial deseada.

Un elegante recogido para que el vestido sea el protagonista.

En cuanto a su peinado, Olivia Wilde optó por una elegancia discreta. Lució un moño pulido y meticulosamente estructurado que enmarcaba completamente su rostro. Este peinado, a la vez elegante y práctico, permitió que su vestido y sus joyas fueran los protagonistas. Este enfoque se alinea con un principio clave de las apariciones en la alfombra roja: cuando el atuendo es impactante, el peinado debe complementarlo sin eclipsarlo. El elegante moño, ahora un elemento básico de las apariciones contemporáneas en Hollywood, también evoca referencias históricas que recuerdan la inspiración victoriana del vestido.

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Una tendencia de moda decididamente actual

Con esta aparición, Olivia Wilde abraza por completo una de las principales tendencias de moda del momento: el retorno de la inspiración histórica, y en particular la victoriana, a las siluetas contemporáneas. Cuellos altos, mangas voluminosas, encaje negro, siluetas arquitectónicas: todos elementos que caracterizaron los vestidos del siglo XIX y que los diseñadores ahora reinterpretan.

Con su vestido de Saint Laurent de inspiración victoriana, joyas de esmeraldas y un elegante moño, Olivia Wilde causó sensación en el Teatro DGA. Más allá del atuendo, fue todo un proyecto artístico y un emotivo homenaje a la actriz, directora y productora estadounidense Diane Keaton, que Olivia Wilde compartió con sus fans. Es una demostración de que, tanto en el mundo del cine como en el de la moda, algunas apariciones en la alfombra roja trascienden la mera exhibición de estilo para convertirse en auténticas narrativas personales.