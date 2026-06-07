A menudo lo hacemos sin pensarlo, pero este reflejo puede dañar los dientes.

Cuando no tienes tijeras a mano y tus dedos están demasiado grasientos para usarlos, recurres a los dientes para abrir paquetes que, por lo demás, llevan la etiqueta de "fácil apertura". Este gesto extravagante, incluso primitivo, puede resultar provocativo en las películas, pero en la realidad es mucho menos atractivo.

Abrir paquetes con los dientes es una mala idea.

Estás deseando probar esos deliciosos caramelos ácidos con formas kawaii, o esas nuevas patatas fritas con sabor a tartiflette que te han hecho la boca agua desde que las compraste. Pero bueno, el envase se resiste, y al contrario de lo que pone en la caja, es una prueba de paciencia, o incluso un auténtico rompecabezas digno de una sala de escape. Tiras de él con los dedos hasta que te arrancas una uña y acabas con los músculos doloridos, pero el paquete ni siquiera tiene un rasguño. Y a diferencia de tu padre, que nunca iba a ninguna parte sin su navaja de bolsillo, tú no llevas una navaja suiza. Así que, como último recurso, sacas los dientes como un arma formidable y abres la bolsa de un solo mordisco.

Si tu dentista te viera en acción, probablemente se desmayaría. Aunque tus dientes sean tan afilados como tijeras de cocina, no son colmillos. Como señala la página web de Red Maple Dental, "morder y rasgar plástico con los dientes puede astillar, fracturar o romper uno o más dientes". Este hábito, siempre retratado de forma bastante sugerente en las novelas románticas, puede sacarte de apuros de vez en cuando. Sin embargo, puede dañar el esmalte, la barrera protectora de tus dientes, y mandarte directamente al dentista, un lugar que has estado evitando desde que te trataron la primera caries.

También es probable que te lesiones, especialmente las encías, que son zonas particularmente sensibles. Tus dientes no son ni herramientas ni una solución improvisada. «Una fisura en el esmalte dental representa una puerta de entrada para que las bacterias alcancen otras partes del diente, lo que aumenta significativamente el riesgo de caries e infección», recuerda la clínica Prisma Dentistes.

Los envases son auténticos caldo de cultivo para los microbios.

Ya sea una bolsa de anacardos, salsa sobrante de una comida rápida de última hora o cápsulas de café instantáneo de la oficina, todas tienen algo en común: están casi tan sucias como el inodoro. Recuerda que mucha gente las manipula antes de que lleguen a tu cocina o a tu fiambrera.

Pasan por varias manos, no siempre muy limpias, viajan por las cintas transportadoras de las cajas registradoras e incluso terminan en el fondo de tu carrito de la compra… Incluso pueden haber caído al suelo durante su recorrido. Y si tenemos en cuenta que más del 70 % de los carritos de supermercado contienen bacterias fecales, no hace falta ser un experto. A pesar de las normas actuales, este embalaje no está esterilizado. Por lo tanto, alberga bacterias invisibles a simple vista, pero que no pasarán desapercibidas en tu organismo. Además de ingerir microplásticos, también te expones a bacterias particularmente virulentas como la Escherichia coli.

Los sobres de salsa de comida rápida son el peor ejemplo.

Es posible que ya hayas tenido que usar los dientes para abrir un sobrecito de kétchup o mayonesa de un restaurante de comida rápida. Y más vale que tengas un sistema inmunitario fuerte para sobrevivir a esa experiencia sin sufrir daños. Estos mini sobres casi con toda seguridad te harán rechazarlos para siempre. Para empezar, tienen una textura grasosa, lo que hace que abrirlos sea aún más difícil.

Al hacer el pedido, los envases se introducen en las bolsas de papel y pasan por manos que no siempre llevan guantes. Mientras preparan tu pedido, los camareros tocan billetes, monedas y bandejas usadas. Como es lógico, el riesgo de contaminación es mayor.

Estas bolsas, a menudo fabricadas con plástico multicapa, están diseñadas para resistir… a veces demasiado bien la fuerza humana, pero no necesariamente las bacterias. Empaquetadas en cajas, almacenadas a temperatura ambiente y manipuladas continuamente, acumulan una gran cantidad de microbios indeseados. El resultado: al llevártelas a la boca para “ahorrar tiempo”, conviertes un simple tentempié en una lotería microbiológica.

Y si la tentación es demasiado fuerte, recuerda esto: tus dientes no son abrebotellas multifuncionales. Ya tienen suficiente con sobrevivir a comidas, refrigerios y bebidas azucaradas como para tener que luchar contra el plástico rebelde.