Este consejo refrescante de los tenistas podría transformar tus días de verano.

El verano aún no ha llegado oficialmente y las temperaturas ya están batiendo récords. El termómetro marca un calor sofocante, e incluso con menos ropa, el calor aprieta y provoca una sudoración profusa. Para refrescarte, seguramente has probado de todo: un ventilador, un spray, un abanico… Pero los tenistas tienen otra técnica prometedora para regular su temperatura corporal entre sets.

Una toalla llena de cubitos de hielo

En estos momentos, todas las miradas están puestas en las prestigiosas canchas de Roland Garros, donde se disputan partidos decisivos. Si bien la final promete grandes hazañas deportivas y emocionantes sorpresas en el ranking, los mejores tenistas han tenido que enfrentarse en peloteos bajo un calor abrasador propio del hemisferio sur. Las canchas de arcilla han adquirido el aspecto de desiertos áridos.

En las gradas, los espectadores, todos vestidos de blanco y lino, agitaban frenéticamente sus abanicos con la esperanza de crear una brisa agradable. En las canchas, los jugadores también soportaron este calor inusual, que afectó su rendimiento. Expuestos al sol abrasador, con un índice UV tan alto que podría cocinar brochetas y derretir helado, disputaron sus partidos en condiciones extremas.

Durante los breves descansos, no solo bebían agua directamente del congelador y se secaban la cabeza con paños de microfibra. Se envolvían los hombros con una especie de rollo de tela. Su alivio se reflejaba en sus rostros. Esta almohada improvisada contenía cubitos de hielo congelados. Una buena solución provisional si no tienes aire acondicionado en casa y tu hogar está helado.

¿Cómo se puede reproducir esta técnica en casa?

Si bien Roland Garros es un evento deportivo de alto nivel que atrae a un público adinerado, esta técnica de enfriamiento observada en las gradas es fácilmente replicable a un costo mínimo. No se requiere ningún gasto. Se realiza con lo mínimo indispensable: una toalla lo suficientemente larga, como una toalla de mano, y un puñado de cubitos de hielo.

El método es sencillo, y la creadora de contenido @ la.vanth te ofrece una demostración exclusiva. Extiende la toalla, coloca cubitos de hielo en el centro como si fuera un burrito y enróllala. Añade cintas para asegurar tu calentador de cuello helado. Métela en el congelador durante unos treinta minutos y disfruta de este abrazo gélido en tus días libres o mientras trabajas desde casa. Un método eficaz cuando tu casa parece una sauna gigante.

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Las ventajas de este truco de enfriamiento

Durante los periodos de calor intenso, uno podría pasarse días enteros recorriendo los pasillos refrigerados de los supermercados y otros centros comerciales. En Francia, según cifras oficiales, nueve millones de personas están atrapadas en lo que parecen hogares sofocantes y sin ventilación. Incluso con las persianas cerradas y levantándose a las cinco de la mañana para ventilar, la casa se convierte en un horno. Uno se siente literalmente como una planta en un invernadero, fermentando lentamente entre sus propias paredes.

Esta técnica de enfriamiento, vista en las canchas y adoptada por jugadores como Djokovic, es una idea brillante para sobrellevar mejor el calor sofocante de los próximos años. Menos drástica que la tristemente célebre ducha fría, que los médicos desaconsejan, permite que el cuerpo recupere gradualmente su temperatura normal. La toalla actúa como una suave barrera para prevenir el choque térmico.

Por supuesto, esta técnica no sustituye las recomendaciones esenciales durante los periodos de calor intenso. Beber agua con regularidad, cerrar las persianas durante las horas de más calor, ventilar temprano por la mañana y limitar el esfuerzo físico siguen siendo prioritarios.

Pero este calentador de cuello helado tiene la ventaja de ser accesible para todos. No hace falta invertir en un aire acondicionado que consume mucha energía ni en aparatos sofisticados, a veces demasiado caros. Una toalla, unos cubitos de hielo y un poco de planificación son todo lo que necesitas para recrear en casa este método que usan los mejores atletas. Suficiente para vencer al calor sofocante.