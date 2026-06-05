Obesofobia: ¿de dónde proviene este miedo intenso a engordar?

Con la llegada del verano, las revistas nos instan a tonificar nuestra figura, ir al gimnasio y cambiar las barbacoas por recetas saludables y sin salsas. Ante tanta retórica contra los kilos de más, engordar se ha convertido casi en un miedo colectivo. Y en su forma más extrema, se llama obesofobia.

Obesofobia: Cuando el peso se convierte en una obsesión

Hay personas que tienen fobia a las arañas y se tensan con solo mencionar a estos animales peludos, y otras que sienten un miedo visceral a que su IMC se dispare y tengan sobrepeso. Esta es la definición misma de obesofobia. No se trata solo de un sentimiento de culpa que surge cuando sucumbimos a la tentación de un pastelito delicioso . Es algo mucho más abrumador.

Con cada bocado, quienes padecen este malestar cuentan las calorías como si tuvieran un contador atornillado a la cabeza. Se pesan varias veces al día para controlar su peso al gramo. Hacen ejercicio, no para relajarse o liberar tensiones después de un día duro, sino para quemar las calorías de la comida y aligerar su cuerpo.

La obesofobia, una condición lamentablemente común en la era de Ozempic y todo tipo de programas para bajar de peso, provoca un miedo irracional a volverse obeso, incluso entre personas con un peso promedio que aún tienen margen para subir de peso antes de llegar a ese punto. No se trata solo de un capricho estético; es un "tipo de trastorno de ansiedad", como se explica en un artículo de la Clínica Cleveland .

Los síntomas de la obesofobia no deben tomarse a la ligera.

A diferencia de la ortorexia, que implica filtrar todo lo que se ingiere y crear menús saludables dignos de una residencia de ancianos, la obesofobia se acompaña de rituales drásticos para mantener un estilo de vida excelente. Quienes la padecen rechazan invitaciones a restaurantes, siempre llevan consigo un recipiente de plástico y comen porciones que apenas cubren las necesidades calóricas de un niño pequeño. Incluso llegan a elegir platos más pequeños para reducir la cantidad de comida. Para ellos, la privación es prácticamente una segunda naturaleza, una respuesta automática. Se imponen restricciones a sí mismos, incluso a riesgo de sucumbir a la desnutrición o incluso al borde de la inanición.

Al mismo tiempo, se someten sin descanso a intensos programas de ejercicio, sudando profusamente a pesar de que sus cuerpos ya están debilitados. Otra característica de la obesofobia es que quienes la padecen están dispuestos a gastar todos sus ahorros para recuperar su figura y satisfacer este deseo visceral de delgadez. Y cuando se miran al espejo, sus ojos se llenan de insultos y malicia. Experimentan sus inseguridades con la máxima intensidad. La obesofobia también puede derivar en otros trastornos de salud mental, como el trastorno dismórfico corporal, la depresión, los trastornos alimentarios o el trastorno obsesivo-compulsivo, según la Clínica Cleveland.

Posibles causas de la obesofobia

La obesofobia no surge de repente. Se instala insidiosamente y casi sin previo aviso. Se insinúa suavemente, comenzando con la eliminación de ciertos alimentos clasificados como "E" en la escala Nutri-Score. Empieza con el deseo de "recuperar el control" o "ponerse en forma", para luego transformarse en una búsqueda malsana de la delgadez. Y la sociedad, que promueve la delgadez como el ideal de salud, es una de las culpables, arrastrándonos a un círculo vicioso.

Discriminación por peso

La obesofobia no surge de la nada. Prolifera en un entorno donde el peso es constantemente examinado, comentado y clasificado. Las personas con sobrepeso siguen siendo objeto de estereotipos persistentes, como si sus cuerpos transmitieran automáticamente falta de fuerza de voluntad, negligencia o malos hábitos de vida. Al escuchar constantemente que la delgadez es el único camino hacia el éxito, la salud o el amor, algunas personas desarrollan un profundo temor a ser asociadas con estos prejuicios.

Esta ansiedad puede convertirse entonces en una estrategia de protección. El objetivo ya no es simplemente perder unos kilos: es escapar de la estigmatización, los comentarios inapropiados de la familia, los consejos no solicitados o los juicios silenciosos que pesan mucho en los probadores, las salas de espera e incluso en las consultas médicas.

La cultura de la delgadez

Es imposible hablar de obesidadfobia sin mencionar el culto contemporáneo a la delgadez. Las redes sociales, la publicidad, ciertos programas de televisión y la industria del bienestar suelen promover la misma imagen: la de un cuerpo tonificado presentado como la versión ideal de uno mismo. Los programas de "transformación", los retos de desintoxicación , las espectaculares fotos del antes y el después, y el discurso en torno al "cuerpo de verano" perpetúan la idea de que uno debe optimizar constantemente su figura.

Traumas del pasado

La obesofobia también puede surgir de experiencias dolorosas. Una infancia marcada por burlas físicas, un padre obsesionado con las dietas, un comentario humillante de un profesor, acoso escolar por el peso… Estos recuerdos a veces dejan cicatrices permanentes. Para algunas personas, el miedo a engordar no está vinculado al cuerpo en sí, sino a lo que simboliza. Recuperar el peso puede reavivar recuerdos de un período de rechazo, soledad o vergüenza. El cuerpo se convierte entonces en un territorio hipercontrolado, como si mantener un número determinado en la báscula impidiera revivir viejas heridas.

Antecedentes de trastornos de ansiedad

Finalmente, las personas con predisposición a la ansiedad pueden ser más vulnerables a este miedo generalizado. Cuando uno tiende a anticipar lo peor, a buscar el control absoluto o a rumiar sin cesar, la comida y el peso pueden convertirse en un terreno fértil para la obsesión.

Controlar las porciones, contar calorías o convertir la actividad física en un ritual puede brindar una sensación momentánea de seguridad. Sin embargo, esta sensación de control puede convertirse rápidamente en un círculo vicioso. Cuanto mayor es el miedo, más se refuerzan las conductas restrictivas. Y cuanto más arraigadas están estas conductas, más difícil resulta distinguir la simple vigilancia de la salud del malestar psicológico que merece ser reconocido.

Por lo tanto, la obesofobia no es simplemente una cuestión de preocupaciones estéticas exacerbadas. Implica una relación ansiosa con el cuerpo, alimentada por complejos factores sociales, emocionales y psicológicos, que pueden tener un impacto real en la calidad de vida.