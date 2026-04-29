Por qué retomar las aficiones de la infancia es bueno para el cerebro

Durante la infancia, participamos en innumerables actividades, algunas más recreativas que otras. Batimos récords de salto a la comba, disfrutamos coloreando sin salirnos de las líneas, leemos cómics y combatimos el aburrimiento transformando la entrada del garaje en una pista de patinaje. Estos pasatiempos, a veces tranquilos, a veces atrevidos, rara vez perduran. Sin embargo, deberíamos redescubrir estas actividades cotidianas y dedicarles un espacio en nuestras ajetreadas agendas.

Combatir el deterioro cognitivo mientras te diviertes.

Durante nuestra infancia, todos tuvimos un pasatiempo favorito. Los más diestros esculpían plastilina como Giacometti con yeso o plasmaban su imaginación en hojas de papel en blanco, mientras que los hiperactivos confesos realizaban acrobacias en el skatepark o improvisaban una pista de obstáculos sobre patines con juguetes al aire libre. Los niños con espíritu competitivo incluso practicaban estas aficiones a un alto nivel, ganando medallas y la admiración de sus padres.

Pero la verdad es que todo lo bueno se acaba, y al llegar a la edad adulta, las prioridades cambian, y con ellas, nuestros deseos. En lugar de seguir saltando a la comba, patinando y jugando con libros de colorear mágicos, descubrimos nuevas distracciones, más acordes a nuestra edad, como tomar algo en una terraza, quejarnos del mundo o hacer pilates bajo luces infrarrojas. Abandonamos estas aficiones al mismo tiempo que cerramos nuestra caja de juguetes y dejamos la casa donde crecimos.

Sin embargo, volar una cometa, hacer chirriar los patines en línea sobre el pavimento sin miedo a morir en cada caída, cantar sin esperar la excusa de una noche de karaoke o llenar cuadernos de dibujo no deberían ser pasatiempos fugaces reservados para niños menores de diez años. Especialmente no las actividades de ocio de mentes expresivas como dibujar, esculpir, escribir; cualquier cosa que se origine en la mente y encuentre expresión en algún soporte. La ciencia lo confirma. Según un estudio publicado en la revista Nature Communications, los pasatiempos creativos ralentizan el envejecimiento cerebral . Esto también se hace eco del concepto de "neuroplasticidad": la capacidad del cerebro para cambiar y crear nuevas conexiones en función de las experiencias, el aprendizaje y el entorno.

Una gran sensación de satisfacción personal.

En lugar de perseguir actividades de moda en Instagram como el pickleball o el hyrox, haríamos mejor en cultivar nuestras pasiones infantiles, esas que a veces nos hacían olvidar el resto del mundo o incluso la hora de la cena. Creemos erróneamente que estas actividades son mejores en nuestros recuerdos que en la realidad, y tememos la decepción, como aquella vez que volvimos a intentar jugar con esas famosas pelotas Mammoth. Pero, en primer lugar, reconectar con los pasatiempos de la infancia nos brinda un respiro en una vida diaria plagada de tareas tediosas y responsabilidades abrumadoras. En segundo lugar, si bien se necesita un poco de práctica para recuperar nuestras antiguas habilidades, y nuestras articulaciones pueden resentirse un poco, la alegría que experimentamos permanece intacta.

Cuando logras hacer slalom entre conos en patines o escribir un poema con rimas al menos coherentes, sientes una inmensa satisfacción personal. Retomar una actividad de la infancia es un pequeño logro, una victoria simbólica, un homenaje al niño que fuiste. También se trata de superar los sentimientos de fracaso o abandono y redescubrir esa chispa que el Pilates reformer y otros juegos de adultos no pueden recrear. Y estas actividades, como la magdalena de Proust, son innegablemente reconfortantes, además de una fuente de crecimiento personal.

Los psicólogos lo llaman memoria implícita. «La ventaja de la memoria implícita es que permite que la mente esté, hasta cierto punto, libre. Podemos realizar tareas aprendidas implícitamente sin pensar en ellas, lo que nos permite hacer otras cosas. En este sentido, acceder a la memoria implícita puede ser muy relajante», explica Thomas C. Südhof, doctor en medicina y director del Laboratorio Südhof del Departamento de Fisiología de Stanford, a Vogue US .

Una forma de redescubrir a tu niño interior.

Retomar las aficiones de la infancia también significa reabrir una puerta que la adultez a veces cerró demasiado pronto. Es la puerta a días despreocupados, espontaneidad y a hacer cosas "por el puro placer de hacerlas", sin metas de rendimiento ni preocupaciones por la rentabilidad. En resumen, un lugar donde no hay nada que demostrar.

En una vida cotidiana a menudo marcada por las obligaciones, los plazos y la productividad, estas actividades actúan como un respiro mental. Dibujar sin intención de exponer, correr sin un objetivo de tiempo, experimentar sin buscar la perfección: son gestos sencillos que nos reconectan con una forma de libertad interior.

Los psicólogos están particularmente interesados en este efecto de "regresión positiva", donde el cerebro redescubre estados emocionales más ligeros y seguros. No se trata de eludir responsabilidades, sino de reactivar las vías neuronales asociadas con el juego, la curiosidad y la gratificación inmediata. Y aquí es donde suele residir el descubrimiento: al retomar actividades pasadas, redescubrimos no solo un pasatiempo, sino una versión más espontánea de nosotros mismos, una que aún no había interiorizado el miedo a cometer errores o al juicio de los demás.

En definitiva, estos momentos de ocio se convierten en mucho más que simple descanso. Son como un soplo de aire fresco para la mente, una forma suave de relajarse, liberar tensiones… y recordar que el placer también merece un lugar en nuestro calendario. No hace falta esperar a tener hijos para redescubrir estos pasatiempos fundamentales.