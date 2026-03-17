Este hábito de bienestar ancestral ha resurgido en TikTok.

En la era de la leche dorada, los lattes de ube, el matcha y los shots de jengibre, otra bebida saludable está llegando a nuestras manos. Y no contiene electrolitos, ni nutrientes, ni limón. Beber agua caliente, purificada de todo saborizante y sin bolsitas de té, es la nueva receta de bienestar 2.0. Una práctica inspirada en la medicina tradicional china que se ha vuelto viral.

Beber agua caliente sin tratar, un gesto que se ha vuelto viral.

En TikTok, los usuarios están dejando de lado los zumos desintoxicantes, los batidos energizantes y las fuentes de la juventud para beber agua tibia en tazas. Y no, no es en respuesta a algún reto dudoso que ponga a prueba su tolerancia oral. Hierven el agua no para preparar una infusión de hierbas de fácil digestión ni una bebida revitalizante, sino para beber agua caliente pura, sin ningún ingrediente añadido. En sus tazas no hay zumo de limón, ni polvos de hierbas, ni colágeno diluido. Solo agua.

Es la última moda en bienestar. En lugar de disfrutar de un café fuerte o una bebida digna de una cafetería de moda, los influencers se conforman con agua a temperatura ambiente. Ni fría ni hirviendo. En una época en la que los estantes de las tiendas rebosan a diario de bebidas saludables elaboradas con raíces desconocidas, plantas raras y micronutrientes prometedores, anhelan una rutina de cuidado de la piel más minimalista. Probablemente te estés preguntando por qué estos autoproclamados gurús espirituales de internet se infligen semejante castigo.

Beber agua caliente sin diluir, sin sabor ni color, puede parecer un engaño a primera vista. Sin embargo, es algo muy serio. Cuando se comprenden los efectos de esta suave ducha en el cuerpo, se superan fácilmente las dudas iniciales y se olvidan los prejuicios. Y aunque los internautas crean haber hecho un descubrimiento, en realidad, beber agua caliente es una práctica muy extendida en la medicina tradicional china.

Los beneficios inesperados del agua caliente para el cuerpo.

Tomar agua caliente en lugar de tu café favorito puede no sonar muy apetecible. Sin embargo, es sin duda la bebida preferida del cuerpo, que lo revitaliza por completo. Olvídate de los combustibles artificiales que dan la ilusión de energía pero provocan bajones. El agua caliente ofrece múltiples beneficios para el cuerpo, eliminando todas esas pequeñas molestias diarias. La mejor solución a los problemas crónicos suele ser la más sencilla.

La creadora de contenido @roro_youraznbigsis , quien conoció la medicina tradicional china desde joven, está convencida de que el agua caliente es un remedio en sí misma. De hecho, conoce bien sus beneficios, y constantemente elogia esta bebida común por sus extraordinarias propiedades. "Si tienes hinchazón, bebe agua caliente. Si tienes cólicos menstruales, bebe agua caliente. Si siempre tienes frío, bebe agua caliente. Si tienes problemas de piel, bebe agua caliente. Por la mañana, al despertar, bebe agua caliente. Y tu vida cambiará. Te sentirás mejor", afirma.

El agua caliente también conlleva un simbolismo particular, casi espiritual. «En la medicina tradicional china, es importante regular la temperatura corporal porque una buena circulación y el calor favorecen el flujo del qi, o energía vital», explica la acupunturista Tsao-Lin E. Moy a Bustle . Por el contrario, las bebidas con mucho hielo, como los lattes helados o los cócteles de cortisol , provocan un choque térmico interno que ralentiza todas las funciones del cuerpo.

Cómo hacer que este ritual sea más atractivo

En teoría, tomar una simple taza de agua caliente puede parecer un poco austero. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a bebidas exquisitas, sabores aromáticos y cócteles dignos de Instagram que se apilan en las cafeterías de moda. Pero para quienes desean adoptar este ritual de bienestar sin sentir que beben "una taza vacía", existen algunos trucos sencillos para que este hábito sea más accesible.

El primer paso es convertir este momento en una verdadera pausa en tu día. En lugar de beber el agua caliente de un trago, tómate el tiempo para saborearla como si fuera una taza de té. Elige una taza bonita, acomódate y disfruta de este momento de paz. Simplemente convertir este gesto en un ritual puede hacerlo mucho más placentero.

Algunas personas también prefieren jugar con la temperatura. La idea no es beber agua hirviendo, sino tibia o ligeramente templada, que resulta suave para la boca y el cuerpo. Este matiz puede marcar la diferencia, especialmente para quienes se inician en esta práctica. Si tienes un paladar sensible, puedes realzar aún más el sabor de esta agua tibia. ¿Cómo? Con jengibre rallado, una rodaja de limón o algunas especias bien elegidas. Para evitar que esta agua beneficiosa se contamine, asegúrate de filtrar también el agua del grifo.

En definitiva, este ritual aparentemente sencillo nos recuerda algo esencial: el bienestar no siempre se encuentra en recetas complicadas. A veces, basta con tener una taza de agua caliente en las manos para bajar el ritmo, escuchar al cuerpo y volver a lo básico.