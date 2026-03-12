Pérdida auditiva: A sus 23 años, esta mujer estadounidense comparte su diagnóstico para ayudar a otras mujeres

Caroline Lusk (@carolinelusk en TikTok), una creadora de contenido estadounidense seguida por millones de personas en las redes sociales, reveló públicamente recientemente su sordera severa, con la esperanza de inspirar a las personas que están pasando por la misma experiencia.

Próximamente recibirá audífonos y un implante.

Caroline Lusk publicó un video en TikTok después de una visita a un otorrinolaringólogo. Su prueba reveló una pérdida auditiva significativa, severa y, en algunas zonas, profunda, principalmente en el oído izquierdo, más severa que en el derecho. En su video, explica las diferentes etapas: "normal, leve, moderada, severa, moderada, severa, profunda y profunda corresponde a la sordera", destacando la inesperada gravedad de su condición a su edad.

Por ahora, explica que usa audífonos, pero que más adelante necesitará un implante coclear, ya que su condición seguirá deteriorándose. También está programada una resonancia magnética preventiva del oído izquierdo para descartar un posible quiste o tumor benigno.

Un testimonio conmovedor para romper la soledad

"¿Cómo me las arreglé para vivir así? Es increíble lo que el cuerpo puede compensar", confiesa, conmovida por esta adaptación inconsciente. Tras seis horas buscando historias similares en TikTok e Instagram, decide hablar: "Si una sola chica se siente menos sola gracias a mi video, vale la pena". Su mensaje resuena como una mezcla de vulnerabilidad y valentía, animando a todos a escuchar a su cuerpo y a no subestimar nunca las señales que nos envía nuestra salud.

Los aficionados se emocionaron y apoyaron

Las reacciones llovieron: "Tu coraje es inspirador, ¡ayudas a tanta gente!" , o "Con 23 años y tan fuerte, gracias por compartir tu viaje", escribieron sus seguidores, elogiando su vulnerabilidad que normaliza la pérdida auditiva en mujeres menores de 30 años.

Finalmente, Caroline Lusk transformó un diagnóstico devastador en un mensaje de esperanza, demostrando que compartir su pérdida auditiva a los 23 años puede salvar a otras mujeres del aislamiento. Su autenticidad en TikTok sirve como recordatorio de que la salud auditiva no tiene edad y que la solidaridad digital a veces puede cambiar vidas.