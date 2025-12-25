Search here...

Sólo el 12% de los soñadores experimentan esta característica durante su sueño.

Bienestar
Anaëlle G.
@diana.grytsku/Freepik

Al quedarte dormido, tu mente comienza a fluir con absoluta libertad. Las formas se transforman, las emociones se expresan sin filtros y tu cuerpo permite que tu imaginación florezca. Sin embargo, esta experiencia sensorial no es igual para todos. Aproximadamente el 12% de los soñadores afirman experimentar sus sueños sin color, como si su mente proyectara una película en blanco y negro.

Una minoría de soñadores con noches monocromáticas

Estudios sobre el tema muestran que un pequeño porcentaje de la población afirma soñar exclusivamente en tonos de gris. Para el resto de los encuestados, los sueños, al menos a veces, contienen color, ya sea un cielo brillante, una prenda llamativa o un rostro familiar. Esto no significa que estos colores siempre se recuerden con precisión al despertar. El cerebro, benévolo pero selectivo, filtra lo que considera importante retener.

Es importante recordar que esta característica no tiene nada que ver con la frecuencia de los sueños. Todos soñamos todas las noches, aunque no todos los recordemos. Al despertar durante la fase REM, un periodo en el que el cerebro está muy activo, la mayoría de las personas describe un mundo rico y colorido. Por lo tanto, tu mente funciona a pleno rendimiento, independientemente de si conservas o no un registro consciente de sus creaciones nocturnas.

Cuando la pantalla influye en la imaginación

Un hecho histórico intriga especialmente a los investigadores. En la década de 1940, la situación era prácticamente la contraria: casi tres cuartas partes de los estadounidenses afirmaban soñar en color rara vez, o nunca. En aquella época, las películas y los programas de televisión se transmitían principalmente en blanco y negro. Los científicos propusieron entonces la idea de que el entorno visual diario podía influir en la composición de imágenes del cerebro durante el sueño.

Otro estudio, publicado en 2008 , refuerza esta hipótesis. Las personas menores de 25 años, criadas en un mundo saturado de colores digitales, casi siempre reportan sueños coloridos. Por el contrario, entre los mayores de 55 años, aproximadamente una cuarta parte aún describe sueños en blanco y negro. Esta correlación no constituye una prueba absoluta, pero sugiere que el cerebro, flexible y adaptable, recurre a lo que mejor conoce para alimentar sus escenarios nocturnos.

El persistente misterio de los sueños

A pesar de estas fascinantes observaciones, soñar sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado. Los investigadores coinciden en su complejidad, pero aún discrepan sobre su función exacta. Para algunos, soñar sirve para ordenar recuerdos y reforzar el aprendizaje. Para otros, es un espacio seguro donde la mente puede gestionar emociones, evaluar situaciones sociales o simplemente permitir que la actividad cerebral espontánea se desarrolle.

En cualquier caso, tus sueños son un testimonio de la vitalidad de tu mente. Ya sean en blanco y negro o en tecnicolor, contribuyen a tu equilibrio interior. Nos recuerdan que tu cerebro, al igual que tu cuerpo, merece respeto, atención y amabilidad. Aceptar la singularidad de tus noches también es celebrar la diversidad de las experiencias humanas.

En última instancia, poco importa si estás en el 12% superior o en la mayoría. Tus sueños, sean los que sean, son una prueba brillante —o sutilmente matizada— de la riqueza de tu mundo interior.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
¿Te mareas al mirar el cielo? No es poca cosa.

