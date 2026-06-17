Enfermarse al inicio de las vacaciones: comprender el "síndrome del paraíso"

Es un escenario que todos tememos. Tras contar los días para nuestras vacaciones, nuestra salud se deteriora repentinamente en el peor momento posible. A pesar de las innumerables precauciones antes de nuestra gran partida, terminamos con una gripe persistente que nos obliga a cambiar nuestros planes. Sin embargo, a menudo no se trata solo de mala suerte, sino del "síndrome del paraíso", un fenómeno curioso que nos hace sentir como si estuviéramos malditos.

Enfermarse justo al comienzo de las vacaciones, un ritual.

Desde junio en adelante, marcamos nuestros calendarios como si fuéramos convictos esperando su liberación. Esperamos con ansias las vacaciones y ya nos imaginamos bajo las palmeras, viendo las olas romper contra las rocas y la puesta de sol sobre el mar.

Tras meses de duro trabajo, anhelamos cambiar la silla de oficina por una tumbona y la vista de nuestros compañeros por un panorama idílico. Pero a veces, el destino no está de nuestro lado. El día antes de partir de vacaciones hacia nuevos horizontes, tenemos mocos, dolor de garganta y un fuerte dolor de cabeza.

Sin embargo, tomamos precauciones adicionales para evitar enfermarnos antes de nuestra gran partida: evitamos el aire acondicionado, aunque eso signifique asfixiarnos y sudar como en una sauna; esquivamos los intentos de besos y nos desinfectamos meticulosamente las manos hasta que están prácticamente secas. Pero aun así, terminamos con un resfriado persistente de origen desconocido. Entonces sospechamos de una maldición divina o simplemente de mala suerte.

Muchas personas ya han tenido esta desafortunada experiencia. La situación es tan común que ahora es posible posponer las vacaciones para una fecha posterior, de modo que no tengas que pasarlas en cama y puedas disfrutarlas plenamente.

El “síndrome del paraíso”, la explicación más probable

La comunidad médica tiene una explicación más racional que los diagnósticos esotéricos. Hablan del “síndrome del paraíso”. “De hecho, la ‘enfermedad del ocio’ afecta a todas las personas que tienen trabajos muy intensos, con mucho estrés, carga mental y un ritmo constante”, explica Carla Valette, residente de medicina general, a 20 Minutes .

En lugar de disfrutar del sol en la arena cálida, nos encontramos en convalecencia forzada en las camas del hotel. Y nuestro itinerario meticulosamente planeado se desmorona por completo. Los síntomas varían de persona a persona, al igual que su intensidad. A veces se manifiesta como un resfriado leve, y otras veces viene acompañado de migrañas tan severas que salir a la calle es impensable. Sentimos entonces que nuestro sistema inmunológico nos está fallando, y eso no es casualidad. El médico admite que, al comienzo de las vacaciones, que no son otra cosa que un descanso relajante de la ajetreada vida diaria, nuestras defensas a veces están completamente debilitadas.

Sorprendentemente, el estrés laboral nos mantiene en modo de supervivencia. Por lo tanto, es un buen combustible para el sistema inmunitario. Inevitablemente, cuando disminuye, el cuerpo tiene que reajustarse y necesita tiempo para adaptarse. Esto explica por qué es menos eficiente durante este periodo en el que todos anhelamos gozar de buena salud.

Según los especialistas, los efectos secundarios de dejar ir

Aunque las vacaciones a veces generan ansiedades, como el miedo a pinchar una rueda de camino a casa o a olvidar algo esencial, generalmente son sinónimo de serenidad. Nos centramos únicamente en disfrutar del presente. Nuestras únicas obligaciones son reservar la cena y planear un aperitivo al atardecer. «Durante las vacaciones, el cuerpo se relaja y somos más vulnerables a las infecciones y los virus», explica el becario.

Y no, no es solo "cosa de tu cabeza". No creamos estos síntomas de la nada. "No es psicológico en absoluto, es fisiológico", subraya el experto, antes de añadir: "Esto también explica por qué estas personas rara vez se enferman mientras trabajan".

Y cuando el «síndrome del paraíso» convierte nuestras merecidas vacaciones en una pesadilla, debemos ser pacientes. No existen soluciones milagrosas, solo un pequeño ajuste interior. Es una oportunidad para reaprender a escuchar a nuestro cuerpo, a menudo silenciado por el frenesí profesional.