Tras su boda, llegó al partido de rugby de su marido vestida de blanco.

¿Dar el sí quiero al amor y animar desde la banda en un partido de rugby el mismo día? Amy Vinson lo consiguió. Tan solo unas horas después de su boda, esta británica sorprendió a todos al aparecer con un vestido blanco al borde del campo para apoyar a su recién casado durante un partido crucial.

Una novia como ninguna otra

El 2 de mayo de 2026 será una fecha inolvidable para Amy y Craig Vinson. Tras su ceremonia nupcial en Weston, Inglaterra, los recién casados no siguieron la ruta tradicional que lleva directamente a la recepción. ¿Su siguiente parada? Un estadio de rugby. Craig tenía programado jugar el último partido de la temporada con su equipo, los Hornets RFC. Amy no iba a permitir que su marido se perdiera este importante evento. Así que decidió acompañarlo y animarlo desde la banda, sin siquiera cambiarse el vestido de novia.

Cuando la pasión por el deporte llega a la boda

Craig pensaba que tendría que perderse el partido por su boda, pero Amy tenía otros planes. Convencida de que ese día también debía celebrar sus pasiones compartidas, insistió en que el partido formara parte de la celebración. El jugador de rugby se cambió el traje por su equipación deportiva, incluyendo unas botas blancas personalizadas con la fecha de su boda. Un detalle simbólico que ilustraba a la perfección este día dedicado al amor y al deporte.

Una historia de amor que siempre ha estado ligada al rugby.

La pareja se conoció en una página de citas en otoño de 2023. Cuando fijaron la fecha de su boda, el calendario deportivo aún no estaba definido. Por lo tanto, la coincidencia entre su boda y el último partido de la temporada fue pura casualidad. En lugar de verlo como un obstáculo, Amy y Craig transformaron la situación en un recuerdo único. Para ellos, incorporar el rugby a su día especial fue algo natural. Amy incluso explicó al periódico británico Metro que esta elección les venía como anillo al dedo, mientras que a otros les podría haber sorprendido.

Una celebración compartida con toda la comunidad.

Esta singular celebración reunió a familiares, amigos y miembros del club en un ambiente especialmente cálido. Además de la pareja, toda una comunidad participó en la celebración. El rugby juega un papel importante en sus vidas y les ha permitido forjar muchas amistades a lo largo de los años. Incorporar esta pasión a su boda les pareció de lo más natural.

Y el día terminó de maravilla: el Hornets RFC ganó con un marcador de 45 a 19. Después del partido, los recién casados, sus invitados y varios jugadores se reunieron para prolongar las celebraciones con una reunión amistosa.

Al combinar el matrimonio con el rugby, Amy y Craig Vinson crearon un día que los representó a la perfección. Lleno de emoción, espíritu de equipo y momentos compartidos, su historia demuestra que no hay una sola manera de celebrar el amor. Y la imagen de la novia con su vestido blanco animando a su esposo desde la banda sin duda se convertirá en uno de los recuerdos más entrañables de su unión.