"Limerencia", ese fenómeno romántico que intriga cada vez a más mujeres.

Ama la vida
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : M1nh Art / Pexels

¿Piensas constantemente en esa persona, analizas cada uno de sus mensajes y tu estado de ánimo a veces depende de una sola mirada? Puede que no sea solo un capricho. Últimamente, una palabra ha estado apareciendo por todas partes en las redes sociales: limerencia. Detrás de este término aún relativamente desconocido se esconde una experiencia romántica tan intensa como inquietante.

Limerencia, un amor que ocupa todo el espacio

Puede que la palabra suene complicada, pero muchos reconocen de inmediato a qué se refiere. La limerencia alude a un estado de fuerte apego emocional hacia una persona cuyos sentimientos permanecen confusos o inciertos. Como consecuencia, la mente se acelera.

El concepto fue acuñado en la década de 1970 por la psicóloga estadounidense Dorothy Tennov , quien estudió esta forma particular de enamoramiento. Según ella, la limerencia se distingue por su naturaleza involuntaria y, a veces, abrumadora. Uno no "elige" realmente sumergirse en ella. Hoy en día, este fenómeno resuena en muchísimas personas: una encuesta reciente estima que más de la mitad de la población lo ha experimentado al menos una vez.

Las señales que no mienten

La limerencia no es como una simple y leve atracción. A menudo va acompañada de pensamientos obsesivos sobre la otra persona: se repasan conversaciones, se interpreta cada pequeño detalle y se esperan ansiosamente señales de atención.

Otra característica común es la idealización. La persona en cuestión parece casi perfecta, colocada en un pedestal. Cada interacción puede desencadenar una oleada de euforia… mientras que la falta de respuesta a veces basta para hundir el ánimo. Estas altibajos emocionales pueden resultar agotadores, especialmente cuando la conexión no es claramente recíproca.

¿Por qué todo el mundo habla de ello hoy?

La fascinación por la limerencia proviene en gran medida de las redes sociales. En TikTok, en particular, creadores de contenido y profesionales de la salud mental comparten videos que explican este mecanismo psicológico. Muchos internautas descubren entonces una palabra que finalmente le pone nombre a lo que han estado sintiendo durante mucho tiempo.

Esta visibilidad también tiene un efecto tranquilizador: comprender que no eres "demasiado intenso" ni "demasiado sensible" puede ser beneficioso. Las emociones fuertes son parte de la experiencia humana y no definen tu valía.

Ten cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. El contenido viral a veces puede convertir cualquier desamor en un trastorno psicológico. Ponerle nombre a la experiencia puede ayudar, pero no reemplaza la ayuda profesional cuando el sufrimiento se vuelve significativo.

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¿Pasión romántica o verdadero sufrimiento?

La limerencia no es una enfermedad reconocida oficialmente. En muchos casos, esta afección disminuye naturalmente con el tiempo. Sin embargo, cuando se vuelve persistente o dolorosa, puede afectar el sueño, la concentración, la autoestima e incluso las relaciones sociales.

Algunos especialistas también creen que puede estar relacionado con patrones emocionales específicos, como el apego ansioso. La clave está en no minimizar tus sentimientos. Las emociones intensas merecen ser escuchadas con delicadeza, sin culpa ni vergüenza.

¿Cómo recuperar el equilibrio?

Para escapar de una abrumadora sensación de inquietud, los expertos suelen recomendar crear distancia emocional. Esto puede implicar limitar las interacciones, evitar el seguimiento de las redes sociales o centrarse en uno mismo. Cultivar la autoestima, cultivar las pasiones, fortalecer las amistades y rodearse de personas que brinden apoyo también ayuda a recuperar la estabilidad.

Y si esta obsesión romántica se vuelve demasiado pesada de soportar, consultar a un terapeuta puede ayudar a comprender mejor los propios mecanismos emocionales y a construir historias de amor más serenas, basadas en la reciprocidad.

Entre la fascinación, el deseo y la vulnerabilidad, la limerencia nos recuerda, sobre todo, una cosa: el amor a veces puede ser profundamente transformador. Y aprender a elegirse a uno mismo suele ser el mejor punto de partida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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