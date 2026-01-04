Search here...

Este inesperado país ostenta el récord de número de parejas por persona

Anaëlle G.
Al comparar los patrones de relaciones a nivel mundial, algunos datos resultan sorprendentes. Contrariamente a lo que podría pensarse, no son los países occidentales tradicionalmente considerados "liberales" los que presentan las historias de relaciones más extensas.

Una jerarquía global inesperada

Según varias encuestas internacionales, Turquía encabeza actualmente el ranking mundial, con un promedio de 14,5 parejas por persona a lo largo de su vida. Los últimos datos de fuentes como los CDC (Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar) revelan una clasificación global bastante inesperada.

Los países líderes:

  1. Turquía: 14.5
  2. Australia: 13,3
  3. Nueva Zelanda: 13,2
  4. Islandia: 13
  5. Sudáfrica: 12,5
  6. Finlandia: 12,4
  7. Noruega: 12,1

El norte de Europa está bien representado, al igual que algunos países del hemisferio sur. Estas cifras no reflejan simplemente estadísticas, sino la diversidad de experiencias emocionales, románticas y relacionales, según las culturas, las normas sociales y las generaciones.

Francia avanza, pero se mantiene en el último lugar de la tabla

Con una media de 8,1 parejas, Francia se encuentra muy rezagada, a pesar de los notables avances de los últimos años, especialmente entre las mujeres. Cabe recordar que la encuesta CSF de 2023, realizada por el Inserm y publicada en noviembre de 2024, indicó que las mujeres de entre 18 y 69 años tenían una media de 7,9 parejas, frente a las 4,5 de 2006, lo que supone un aumento del 76 %.

Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior a la media de varios países europeos, como Italia (11,8), Irlanda (11,1) o Suecia (11,8). Incluso Estados Unidos (10,7) y el Reino Unido (9,8) presentan medias más altas.

Un cambio generacional

Los adultos jóvenes (de 18 a 29 años) se distinguen por trayectorias vitales más variadas y menos lineales que las generaciones anteriores. En Francia, las mujeres de este grupo de edad declaran tener una media de 7,3 parejas, mientras que los hombres, 11,8. Estas cifras reflejan un cambio en las prácticas relacionales, con una visión más abierta y menos rígida de los patrones tradicionales.

Los factores detrás de estas cifras

Detrás de estas estadísticas se esconden varias dinámicas culturales y sociales:

  • Transformación de normas: los modelos clásicos de familia y relaciones están dando paso a una mayor diversidad.
  • Aumento de la independencia individual, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.
  • Digitalización de los intercambios: las herramientas digitales facilitan los encuentros, pero también las transiciones de un vínculo a otro.
  • Movilidad internacional: estudiar y trabajar en el extranjero multiplica las experiencias y los entornos relacionales.

Un mapa global de relaciones cambiantes

Esta clasificación, aunque quizás sorprendente, refleja principalmente la gran diversidad de culturas relacionales en todo el mundo. En el otro extremo del espectro se encuentran China (3,1) e India (3), donde las tradiciones, la presión familiar y los marcos legales influyen considerablemente en las trayectorias vitales. Es importante recordar que estas cifras no representan el éxito ni el fracaso, sino simplemente una instantánea de las trayectorias personales en diversos contextos culturales.

Lo que revelan, sin embargo, es el surgimiento de un planeta relacional cada vez más plural, donde cada individuo compone su propio camino, a su propio ritmo, según sus elecciones y las normas que lo rodean.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
