Este fenómeno, común en las parejas, en realidad enmascara diferencias fisiológicas reales.

En muchas parejas, se repite la misma situación: uno busca una manta mientras el otro abre la ventana. Y este contraste no es meramente anecdótico, ya que se explica por diferencias muy reales en la forma en que cada cuerpo produce, retiene y percibe el calor.

¿Por qué uno está frío cuando el otro está caliente?

Este fenómeno común no es simplemente una cuestión de comodidad o costumbre. La termorregulación, es decir, la capacidad del cuerpo para mantener su temperatura interna, varía de persona a persona. No todos los cuerpos producen la misma cantidad de calor, ni todos lo distribuyen de la misma manera.

Esto explica por qué, en una pareja, dos personas en la misma habitación o bajo el mismo edredón pueden experimentar temperaturas muy diferentes. Esta sensación es común, pero a menudo se basa en factores fisiológicos concretos.

El metabolismo juega un papel central

Uno de los factores principales implicados es el metabolismo. Cuanto mayor sea el metabolismo, más calor produce el cuerpo en reposo. Por el contrario, un metabolismo lento puede hacer que sientas frío más rápidamente. La glándula tiroides, que participa en la regulación del metabolismo, también puede influir en esta percepción. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS , por sus siglas en inglés) enumera la sensación de frío inusual como un síntoma común del hipotiroidismo.

Circulación sanguínea, masa corporal y hormonas

La circulación sanguínea también desempeña un papel importante.Harvard Health señala que varios factores pueden explicar una sensación persistente de frío, como un bajo índice de masa corporal, ciertos trastornos circulatorios o un problema de tiroides.

La composición corporal también es importante. Harvard Health explica que la grasa actúa como aislante, mientras que la masa muscular ayuda a generar calor. Por lo tanto, dos personas de diferente tamaño pueden no experimentar el mismo ambiente térmico de la misma manera. Las hormonas también influyen, especialmente cuando un trastorno tiroideo altera la producción de energía y la regulación de la temperatura.

¿Por qué se produce esta discrepancia con tanta frecuencia en las parejas?

Este pequeño conflicto doméstico es tan común porque involucra varios factores: sentimientos subjetivos, hábitos de comodidad y también parámetros biológicos que difieren de persona a persona. Incluso en la misma cama, dos cuerpos no regulan su temperatura exactamente de la misma manera.

Esto no significa que exista una regla absoluta en todas las parejas; sin embargo, las fuentes médicas confirman que las diferencias individuales en el metabolismo, la masa corporal, la circulación y el estado de salud pueden ser suficientes para explicar esta discrepancia cotidiana tan común.

Cuándo este fenómeno requiere consejo médico

En la mayoría de los casos, este contraste entre dos personas se debe simplemente a diferencias individuales normales. Sin embargo, si la sensación de frío o calor se vuelve nueva, intensa o persistente, la Clínica Cleveland recomienda prestar atención, especialmente si se acompaña de fatiga, debilidad u otros síntomas.

En otras palabras, tener una pareja que siempre tiene frío o es más sensible al calor no es necesariamente un problema. Este desacuerdo cotidiano sirve principalmente como recordatorio de que cada cuerpo experimenta la temperatura de manera diferente.

Si una persona siente frío mientras que otra siente calor, no se trata simplemente de una cuestión de personalidad o peculiaridades. El metabolismo, la circulación, la composición corporal y las hormonas pueden generar una diferencia significativa en cómo se sienten dos personas que viven en el mismo entorno.