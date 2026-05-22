Los investigadores sugieren que las mujeres solteras de setenta años suelen ser más felices.

En el imaginario colectivo, las mujeres de mediana edad viven felices para siempre junto a sus esposos y se embarcan en cruceros del brazo de sus parejas de toda la vida. Sin embargo, según los psicólogos, las mujeres casadas de setenta años no son las más realizadas. Por otro lado, las mujeres de setenta años que han optado por permanecer solteras en la última etapa de su vida experimentan felicidad cada día de la segunda mitad de su vida.

Mujeres solteras de setenta años, mujeres realizadas

Si bien la soltería a los treinta años sigue siendo difícil de aceptar, cuatro décadas después resulta casi impensable. Existe la creencia generalizada de que las mujeres de setenta años inevitablemente comparten su vida con sus amores de la infancia. La deducción (poco) lógica es que, si viven solas en casa, es porque han perdido a sus maridos. Sin embargo, no todas las mujeres independientes de setenta años son viudas desconsoladas. Algunas abandonan a sus parejas por voluntad propia a una edad en la que otras reafirman sus votos matrimoniales. Otras, simplemente, son solteras desde hace mucho tiempo que han priorizado su bienestar emocional sobre el amor.

En Francia, el 48% de las personas mayores de 70 años no tienen pareja, según el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia). Y a pesar del auge de las aplicaciones de citas para personas mayores, hay mujeres que no sienten la necesidad de tener pareja para sentirse plenas. Emocionalmente jubiladas, son autosuficientes y experimentan su independencia viajando solas, organizando fiestas de pijamas con amigas y frecuentando bares con vestidos brillantes. En resumen, están lejos de estar desesperadas mirando por la ventana con una aguja de tejer en la mano. En las páginas de la revista SELF , las mujeres entrevistadas expresan el mismo sentimiento: una inmensa paz interior, una sensación de renacimiento y rejuvenecimiento espiritual. Estas mujeres maduras, que han superado un divorcio o son solteras por naturaleza, afirman estar en paz consigo mismas.

Mientras que otras mujeres de su generación parecen condenadas a pasar el resto de sus días con una pareja elegida por obligación social más que por afecto genuino, ellas valoran su fortuna al ser tan libres como un pájaro. Esta alegre representación contrasta marcadamente con el mito de la solterona desilusionada que colecciona gatos en lugar de amantes.

Una valoración sentimental que contradice las normas.

Durante años, la soltería fue sinónimo de fracaso, de error o incluso de ruina personal. En la sociedad, se consideraba un presagio de un futuro sombrío y alarmante. Las mujeres solteras se sentían marginadas: incomprendidas, a veces tratadas con lástima o desprecio. En contraste, el matrimonio era un proyecto para toda la vida, un ideal por el que luchar. Afortunadamente, esta norma se está desmoronando con un fervor liberador. Estar en pareja ya no es la única condición para alcanzar el bienestar emocional y la plenitud. La socióloga Bella DePaulo, doctora en Sociología, incluso ha teorizado el concepto de la "soltera de corazón". Según ella, y basándose en sus experiencias personales, estas mujeres de 70 años no son solteras por obligación: no soportan esta situación, sino que prosperan en ella y casi la convierten en un estado mental.

La verdadera diferencia radica en el aspecto mental: la libertad de organizar el tiempo, la vida diaria e incluso los pensamientos, sin tener que incorporar constantemente las expectativas o reacciones de otra persona. Como explica el Dr. DePaulo, la presencia de la pareja tiende a ocupar un lugar constante en la mente, a veces sutil, pero rara vez ausente. Esta presencia puede brindar una sensación de seguridad a algunos, pero también puede resultar una carga, generando una constante vigilancia sobre lo que la otra persona piensa, siente o espera.

Cuando nos liberamos de esta dinámica, nuestra atención y energía pueden reenfocarse por completo en nosotros mismos. Además, según un estudio a gran escala realizado con 460 000 personas, la satisfacción vital alcanza su punto máximo a los 70 años, edad que a menudo se describe como una época dorada, un nirvana.

Moraleja: nunca es demasiado tarde para experimentar la soltería.

Esta generación de mujeres solteras está redefiniendo los límites de la felicidad después de los 70. Mientras que los modelos tradicionales asociaban sistemáticamente la vejez con la vida matrimonial, ellas están demostrando que existen otras maneras de construir una vejez feliz y plena.

Sus experiencias nos recuerdan que no existe una única manera de tener una vida amorosa plena. Algunos encuentran su equilibrio en un romance duradero, otros en abrazar plenamente su independencia. Y, contrariamente a la creencia popular, estar soltero en la edad adulta no es necesariamente sinónimo de soledad emocional.

Para muchas de estas mujeres, esta etapa de la vida representa incluso una especie de renacimiento: menos restricciones, más tiempo para sí mismas y la posibilidad de vivir finalmente según sus propias reglas. Esta perspectiva está contribuyendo gradualmente a cambiar la percepción que se tiene de las mujeres mayores solteras.