El "Método 1-10", una técnica sencilla para evitar que las discusiones se intensifiquen.

¿Y si un simple número pudiera ayudar a calmar las tensiones antes de que una discusión se convierta en conflicto? Popularizado en las redes sociales, el método del 1 al 10 propone evaluar la importancia de un desacuerdo para evitar una escalada emocional. Este enfoque, respaldado por varios especialistas , se basa en un principio sencillo: priorizar lo que realmente importa para fomentar el diálogo en lugar de la confrontación.

Un método basado en una pregunta sencilla.

El principio del método 1-10 consiste en asignar una calificación a la importancia de un tema en una escala del 1 al 10. Cuando surge un desacuerdo, cada persona indica la importancia que tiene el tema para ella.

Si uno de los miembros de la pareja considera un tema esencial (9 o 10) mientras que el otro le otorga una importancia más moderada (3 o 4), la discusión puede conducir más fácilmente a un compromiso. El objetivo no es «ganar» la discusión, sino identificar las prioridades de cada persona para evitar tensiones innecesarias. Esta técnica fomenta la reflexión y la distinción entre los problemas importantes y los desacuerdos menores, que suelen ser la raíz de los conflictos recurrentes.

Un enfoque respaldado por algunos especialistas.

Algunos profesionales de la salud mental creen que usar una escala numérica puede ayudar a clarificar las emociones. En una entrevista con Bustle, la psicóloga Erika Bach explicó que los números pueden facilitar la comprensión mutua, especialmente cuando las palabras parecen insuficientes para expresar la importancia de un tema.

Las investigaciones en psicología de las relaciones también demuestran que la capacidad de comunicar claramente las propias necesidades y reconocer las de la otra persona es un factor clave para la satisfacción en las relaciones románticas. El método 1-10 se alinea con este principio al ofrecer una herramienta sencilla para mejorar la comunicación y reducir los malentendidos.

La importancia de la sinceridad en la evaluación

Para que este método funcione, es fundamental la honestidad de ambas personas involucradas. Si la escala se utiliza estratégicamente para imponer sistemáticamente el propio punto de vista, pierde su eficacia.

Algunos expertos recomiendan acompañar la calificación con una explicación concreta para comprender mejor las motivaciones de cada persona. Por ejemplo, una decisión puede parecer insignificante para alguien, pero representar un problema importante para otro debido a un contexto personal o emocional. Entender el motivo de una buena calificación suele ayudar a calmar los ánimos y a fomentar un diálogo más constructivo.

Una técnica aplicable a otras relaciones

Si bien el método del 1 al 10 se menciona a menudo en el contexto de las parejas, también se puede utilizar en otros contextos: amistades, relaciones profesionales o compañeros de piso.

En el ámbito laboral, por ejemplo, evaluar la importancia de una decisión puede facilitar la priorización. En una amistad, puede evitar que un pequeño desacuerdo se convierta en un problema mayor. Este enfoque puede contribuir, por lo tanto, a crear un ambiente de diálogo más pacífico en diversas situaciones cotidianas.

¿Qué se debe hacer en caso de que la importancia sea equivalente?

Cuando dos personas otorgan la misma importancia a un asunto, algunas recomendaciones sugieren optar por una solución alternativa, como llegar a un compromiso o decidir que la decisión final recaiga en la otra persona. El objetivo sigue siendo evitar que la discusión se estanque, manteniendo un equilibrio entre las necesidades de cada uno. Varios expertos destacan que la gestión de conflictos se basa principalmente en la escucha activa, el reconocimiento de las emociones y la capacidad de negociar soluciones adecuadas.

El método del 1 al 10 ilustra el creciente interés por herramientas sencillas para mejorar la comunicación cotidiana. Al animar a todos a identificar lo que realmente importa, puede ayudar a evitar que los desacuerdos se agraven. Si bien no reemplaza el trabajo profundo en habilidades de comunicación, esta técnica ofrece un enfoque accesible para comprender mejor las prioridades de los demás y fomentar intercambios más armoniosos.