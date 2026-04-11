Tras una experiencia "confusa", explica por qué ya no quiere tener citas.

La creadora de contenido Alix Earle (@alixearle) se sinceró recientemente con sus seguidores tras una primera cita que describió como "confusa". En un video publicado en TikTok , compartió sus sentimientos después de decidir volver al mundo de las citas unos meses después de su ruptura con su expareja.

Una primera cita que la dejó perpleja.

En su video, Alix Earle (@alixearle) explica que no sabía muy bien qué esperar cuando aceptó la cita. El hombre la contactó por mensaje privado, haciendo referencia al mundo del cuidado de la piel, un tema que le interesaba especialmente ya que recientemente había lanzado su propia marca de productos para el cuidado de la piel.

Antes de relatar los detalles del encuentro, Alix Earle se cuidó de aclarar que no deseaba criticar a la persona involucrada, a quien describió como "amable" y "agradable". Sin embargo, la experiencia no se desarrolló como ella había imaginado.

Un giro inesperado de los acontecimientos

Según Alix Earle (@alixearle), la cita comenzó a media tarde, con planes que incluían un paseo por la playa en Malibú y una cena más tarde esa noche. Sin embargo, pronto se sintió incómoda por la falta de organización.

Alix Earle (@alixearle) explicó que le sorprendió la duración de su primera cita, que le pareció más larga de lo que esperaba. La pareja se detuvo en una cafetería antes de continuar su viaje por la costa de California. Comentó que cuestionó la dirección que estaban tomando y añadió que la falta de un plan claro la incomodó. Alix Earle también mencionó una conversación que le pareció forzada y algunas preguntas que la sorprendieron.

Dando un paso atrás para reflexionar sobre su vida amorosa.

Tras esta experiencia, la creadora de contenido explica que sintió la necesidad de alejarse un poco de las citas. Alix Earle (@alixearle) ahora prefiere tener planes más claros antes de aceptar una cita, haciendo hincapié en la importancia de sentirse segura y cómoda.

Esta declaración forma parte de su compromiso con la transparencia ante su comunidad, con la que comparte regularmente momentos de su vida personal y profesional. Alix Earle ya había explicado a sus seguidores de TikTok que sentía cierta aprensión al volver a tener citas tras su ruptura sentimental de hacía unos meses.

Una experiencia que ha sido ampliamente comentada en línea.

El video de Alix Earle (@alixearle) generó numerosas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios compartieron sus opiniones sobre la experiencia. Algunos mencionaron situaciones similares, mientras que otros destacaron la importancia de una comunicación clara en la primera cita.

Al compartir esta historia, Alix Earle (@alixearle) pone de relieve las expectativas y las preguntas que pueden surgir en los encuentros románticos. Su relato ilustra la importancia de sentirse cómoda y segura, a la vez que nos recuerda que cada experiencia puede contribuir a comprender mejor nuestras propias expectativas.