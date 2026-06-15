En Argentina, no pagar la manutención de los hijos podría impedir que una persona asista a los partidos del Mundial.

En Argentina, el fútbol es casi sagrado. Es precisamente esta pasión nacional la que el gobierno de Buenos Aires está utilizando claramente como arma: a los padres que no paguen la manutención de sus hijos se les podría negar el acceso a los partidos del Mundial de 2026.

Una medida sin precedentes a escala internacional.

Argentina ha dado un paso inesperado y sin precedentes . La municipalidad de Buenos Aires ha implementado una medida para prohibir que los padres que adeudan manutención infantil asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta medida resulta aún más llamativa porque afecta a un evento internacional, celebrado en el extranjero, y repercute directamente en una de las pasiones más arraigadas del país. Desde el futbolista internacional argentino Diego Maradona hasta el también internacional argentino Lionel Messi, Argentina es, sin duda, tierra de fútbol, y privar a sus ciudadanos de un evento de esta envergadura equivale a un castigo verdaderamente simbólico.

Una colaboración entre Buenos Aires y Estados Unidos

¿Cómo puede Argentina impedir que sus propios ciudadanos asistan a partidos en territorio estadounidense? Según el diario argentino La Nación, la medida se basa en un acuerdo entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la administración estadounidense. El gobierno local, encabezado por Jorge Macri, ha otorgado a las autoridades estadounidenses acceso a la base de datos del Registro Público de Deudores de Manutención Infantil (RPAM). Este intercambio de información permite a los servicios encargados del ingreso al país o de la venta de boletos para la competencia identificar a las personas involucradas y negarles el acceso a los estadios.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entrarán a la cancha. En la Ciudad hay un año que prohíbe la inclusión de dos alimentos en estadios y espectáculos de gran escala. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, resumimos nuestra base de datos sobre el programa Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN – Jorge Macri (@jorgemacri) 26 de mayo de 2026

Más de 13.000 padres potencialmente afectados

La magnitud de la operación es considerable. Según información difundida por La Nación, más de 13.000 padres figuran actualmente como morosos en el pago de la manutención infantil en Buenos Aires y otras 13 provincias argentinas. Por lo tanto, a todas estas personas se les podría negar el acceso a los partidos de la selección argentina durante el Mundial. Los acuerdos de intercambio de datos suscritos entre el gobierno de la ciudad y las autoridades locales amplían significativamente el alcance de la operación. Esta cobertura nacional transforma la medida, inicialmente implementada en la capital, en una política pública de gran envergadura.

Una medida que ya está en vigor desde marzo de 2025.

Si bien la mención del Mundial de 2026 le ha dado repercusión internacional, la medida en sí no es nueva. Fue implementada en marzo de 2025 por la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, se prohíbe el acceso a los estadios argentinos a los padres que no pagan la manutención de sus hijos. Se han establecido controles de identidad en la entrada de las instalaciones deportivas, lo que permite identificar específicamente a los afectados. Según cifras oficiales, desde la implementación de la medida, ya se ha identificado a 162 aficionados que "olvidaron" cumplir con sus obligaciones parentales.

Un mensaje político abiertamente respaldado por el alcalde.

Las autoridades han defendido abiertamente la medida. En la red social X (antes Twitter), el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, la justificó con firmeza. «Quienes no cumplan con una obligación tan fundamental como alimentar a sus hijos tendrán que afrontar las consecuencias. Si no proveen lo necesario para sus hijos, se les negará el acceso al estadio», declaró. Esta postura política subraya el carácter disuasorio, incluso punitivo, de la medida. El objetivo declarado es incentivar a los padres afectados a regularizar su situación, bajo pena de sanciones que impactan directamente su vida cotidiana.

El fútbol como palanca para la acción ciudadana.

Más allá del carácter aparentemente anecdótico del uso del fútbol como herramienta, el enfoque argentino plantea una cuestión más amplia: la eficacia de los símbolos para hacer cumplir las obligaciones parentales. En un país donde el fútbol moviliza a todas las clases sociales y a todas las edades, negar el acceso a los estadios constituye una sanción particularmente poderosa.

Este tipo de medida, que afecta a una actividad de ocio profundamente arraigada en la cultura nacional, busca ejercer presión social allí donde los recursos legales tradicionales a veces resultan lentos o ineficaces. Este enfoque recuerda a otras experiencias en el extranjero, donde se utilizan sanciones relacionadas con la vida cotidiana (como la suspensión del permiso de conducir o el acceso limitado a ciertos servicios) para recuperar las pensiones alimenticias.

Una medida que suscita debate

Si bien la medida es bien recibida por algunos en Argentina, quienes la consideran "una herramienta concreta para defender los derechos de la infancia", también suscita interrogantes. Algunos observadores cuestionan "el respeto a las libertades individuales, las modalidades de intercambio de datos entre países y la proporcionalidad de la sanción". Otros destacan que la eficacia del sistema dependerá en gran medida de su implementación práctica en Estados Unidos, donde los controles de identidad en las entradas de los estadios siguen siendo más difíciles de realizar que en Argentina.

Con esta iniciativa sin precedentes, Argentina envía un mensaje contundente: la pasión por el fútbol no puede darse por sentada cuando no se respetan las obligaciones parentales. La efectividad de este enfoque será analizada minuciosamente durante el Mundial de 2026, y podría inspirar a otros países que enfrentan el mismo desafío.

