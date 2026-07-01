"Kabul Vibes": cuenta la historia de la vida cotidiana de las mujeres afganas bajo el régimen talibán a pesar del peligro.

A través de vídeos cortos publicados en Instagram, TikTok y YouTube, una mujer afgana conocida como @kabul__vibe comparte su día a día en Kabul. Detrás de estas imágenes cotidianas se esconde un valioso testimonio, difundido a pesar de los riesgos, que nos permite comprender mejor la realidad que viven millones de mujeres en Afganistán.

Una ventana a la vida de las mujeres afganas

Desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, los derechos de las mujeres se han visto significativamente restringidos. En este contexto, @kabul__vibe ha optado por compartir su vida diaria en redes sociales. Sus videos muestran momentos cotidianos, paseos por la ciudad y conversaciones con otras mujeres, ofreciendo una visión de una realidad poco conocida. Su contenido va más allá de simples videoblogs: da voz a quienes perseveran a pesar de los obstáculos y permite al mundo descubrir una vida diaria que a menudo se reduce a unas pocas imágenes de noticias.

Las redes sociales, un espacio esencial para la expresión.

Al publicar en múltiples plataformas, esta mujer llega a una audiencia internacional. Los formatos varían según la red social: vídeos más largos en YouTube, clips más espontáneos en TikTok o publicaciones en Instagram. Esta presencia digital forma parte de un movimiento más amplio. Muchas mujeres afganas utilizan ahora las redes sociales para compartir sus historias, desarrollar negocios de artesanía o vender sus creaciones. A medida que disminuyen las oportunidades laborales, internet también se está convirtiendo en una forma de mantener cierto grado de independencia.

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Testificar a pesar de los riesgos

Publicar este tipo de contenido no está exento de consecuencias. Las mujeres que se expresan públicamente en línea pueden sufrir amenazas, intimidación o represalias. Organizaciones de derechos humanos informan de un aumento en la vigilancia del contenido publicado por mujeres afganas. Para limitar los peligros, muchas optan por permanecer en el anonimato, usar un seudónimo, evitar revelar su ubicación o no mostrar su rostro. Cada publicación es, por lo tanto, el resultado de un delicado equilibrio entre el deseo de dar testimonio y la necesidad de proteger la propia seguridad.

Otra imagen de Afganistán

Los vídeos de @kabul__vibe ofrecen una perspectiva diferente del país. Muestran momentos de conexión, rutinas cotidianas y espacios vitales que suelen pasar desapercibidos en los reportajes tradicionales. Sin minimizar las dificultades, nos recuerdan que detrás de las estadísticas hay mujeres con sueños, proyectos, pasiones y una increíble capacidad de adaptación. Este enfoque nos ayuda a comprender mejor su realidad y a superar los estereotipos.

Una resistencia que también adopta la forma de tecnología digital.

Hoy en día, las redes sociales representan uno de los pocos espacios donde algunas mujeres afganas aún pueden expresarse. Sin manifestaciones públicas ni plataformas oficiales, sus teléfonos se convierten en una herramienta para contar sus historias, preservar la memoria colectiva y mantener la conexión con el resto del mundo. La trayectoria de @kabul__vibe ilustra esta nueva forma de resistencia, discreta pero poderosa. Al seguir publicando a pesar de las dificultades, nos recuerda que una voz, incluso tras una pantalla, puede sacar a la luz una realidad que muchos se niegan a ver.

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El testimonio de @kabul__vibe pone de relieve la valentía de muchas mujeres afganas que eligen, día tras día, no dejar que su historia caiga en el olvido.