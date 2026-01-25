El gesto de esta abuela de 81 años hacia su nieto conmueve a los internautas

Sue Jacquot, una abuela estadounidense de 81 años de Arizona, empezó a jugar Minecraft para ayudar económicamente a su nieto Jack, quien padece un tipo raro de sarcoma. Su canal de YouTube, "GrammaCrackers", se volvió muy popular, con 400.000 suscriptores en dos meses y generando ingresos y donaciones que ayudan a aliviar los gastos médicos de su nieto.

Descubriendo los juegos a través del amor familiar

Sue Jacquot, una fan de Minecraft que conoció el deporte gracias a sus nietos un verano, creó su canal GrammaCrackers hace dos meses para recaudar fondos para el tratamiento de Jack contra el cáncer de músculo y tejido. Su personalidad cautivadora y su entusiasmo genuino cautivaron a su audiencia al instante: en cuestión de semanas se establecieron colaboraciones, un número de visualizaciones vertiginoso y una comunidad enorme.

Una cadena que explota y salva vidas

En menos de 60 días, GrammaCrackers alcanzó los 400.000 suscriptores y generó ingresos publicitarios que se destinaron directamente a la atención médica de Jack. Una campaña de GoFundMe, cuyo enlace aparece en la descripción de cada vídeo, recaudó casi 49.000 $ (42.000 €). Este éxito viral transformó a una abuela común y corriente en un auténtico icono de los videojuegos, conmoviendo a millones de internautas con su determinación.

Reacciones conmovedoras de la familia

Austin, el hermano mayor de Jack, da testimonio del impacto: "No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Su generosidad alivia la carga de los gastos médicos en estos momentos de incertidumbre". Sue, asombrada, declara a la cámara: "Su ayuda es simplemente increíble. No entiendo qué están haciendo". Una transmisión en vivo reciente donde Jack visita su creación de Minecraft se convierte en un momento conmovedor de conexión.

El amor intergeneracional triunfa en Internet

Esta historia va más allá del simple éxito en los videojuegos: una abuela de 81 años domina YouTube, une a una comunidad global y salva a su nieto gracias a su nueva pasión. Esta historia nos recuerda el extraordinario poder de las redes sociales cuando sirven a causas humanas genuinas y conmovedoras.

En conclusión, la historia de Sue Jacquot ilustra con fuerza que la solidaridad y el amor familiar pueden trascender generaciones y tecnologías. Al transformar una simple pasión en una inmensa muestra de apoyo, esta abuela demuestra que el corazón, mucho más que la edad, es el verdadero motor de las grandes revoluciones humanas.