Estas atletas están rompiendo un tabú persistente al hablar abiertamente sobre la menstruación durante la competición.

La menstruación, un tema que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio, ahora se debate con mayor franqueza en el deporte de élite. Muchas atletas optan por compartir sus experiencias para explicar mejor el impacto del ciclo menstrual en el rendimiento y el bienestar. Estos testimonios contribuyen a un cambio de mentalidad y fomentan un enfoque más integral de la salud de las deportistas.

Heather Watson, una declaración significativa en el tenis.

En 2015, la tenista británica Heather Watson habló públicamente sobre el impacto de su menstruación en su rendimiento en el Abierto de Australia. Su testimonio ayudó a visibilizar una realidad poco abordada en el tenis profesional. La atleta explicó que experimentaba fatiga, mareos y falta de energía, síntomas que a veces se asocian con la menstruación. Su declaración generó numerosos comentarios y abrió el debate sobre la preparación física adecuada para las atletas.

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Fu Yuanhui, un testimonio ampliamente compartido en los Juegos Olímpicos.

La nadadora china Fu Yuanhui también acaparó la atención en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al hablar espontáneamente sobre su menstruación tras una competición. Su intervención tuvo gran repercusión en los medios internacionales, sobre todo porque este tema sigue siendo un gran tabú en algunas culturas deportivas. Muchos observadores destacaron la importancia de que ella hablara abiertamente sobre el tema para normalizar el diálogo en torno a la salud menstrual.

Paula Radcliffe nos recuerda que la actuación y la menstruación no son incompatibles.

La maratonista británica Paula Radcliffe también mencionó haber competido durante su menstruación en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Su experiencia pone de manifiesto que los efectos del ciclo menstrual varían de persona a persona y que algunas atletas pueden mantener un alto nivel de rendimiento. Los expertos recalcan la importancia de evitar ideas preconcebidas y priorizar un enfoque individualizado.

Alex Morgan y la consideración del ciclo en la preparación física

En el fútbol, la delantera estadounidense Alex Morgan ha hablado sobre la necesidad de integrar mejor la salud hormonal en el apoyo que se brinda a las jugadoras. La consideración del ciclo menstrual durante el entrenamiento está despertando un interés creciente en la investigación de la medicina deportiva. Algunos equipos están experimentando con herramientas de monitorización que les permiten adaptar la recuperación o la intensidad del ejercicio según las necesidades individuales.

Una evolución gradual en el mundo del deporte

El creciente número de estos testimonios está contribuyendo a cambiar la percepción de la menstruación en el deporte. Varias federaciones y organizaciones están promoviendo un enfoque más integral de la salud de los atletas, que incluya los aspectos hormonales y reproductivos.

La investigación científica destaca que los efectos del ciclo menstrual varían de una persona a otra, por lo que es necesario un enfoque personalizado. El acceso a información fiable permite a las deportistas comprender mejor su cuerpo y adaptar su entrenamiento.

Al compartir sus experiencias, estas atletas están ayudando a romper un tabú que aún persiste en el deporte profesional. Sus voces fomentan un mayor reconocimiento de la salud menstrual y contribuyen a la evolución de las prácticas de entrenamiento y apoyo.