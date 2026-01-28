Con humor, esta deportista relata el día a día de las mujeres en el deporte.

Con humor autocrítico y energía, la luchadora francesa Myriam Benadda (@mimi_bnd_) desmiente los estereotipos para contar la historia de lo que realmente experimentan las mujeres en el deporte. Su humor saca una sonrisa, sus mensajes te hacen reflexionar y su trayectoria inspira a una nueva generación de atletas seguras y poderosas.

Una deportista que rompe moldes con una sonrisa

Tras el nombre de usuario @mimi_bnd_ se encuentra Myriam Benadda, luchadora de MMA, emprendedora y creadora de contenido comprometida. Exprofesional de finanzas, decidió reorientar su vida hacia sus pasiones: los deportes de combate y el emprendimiento. Actualmente ostenta varios títulos nacionales y se ha consolidado como una figura inspiradora en un mundo aún dominado por los hombres. En sus redes sociales, se describe como una "mujer de negocios a la que le encanta luchar" y, sobre todo, como una mujer con plena confianza en su fuerza y libertad.

"¿Por qué haces esto? ¿Eres mujer?" Spoiler: Exactamente.

Una de sus publicaciones más populares gira en torno a una pregunta que muchas atletas femeninas conocen de sobra: "¿Por qué practicas deportes de combate siendo mujer?". Su respuesta, simple y brillante, es: "Porque soy mujer". En una sola frase, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) lo resume todo. Nos recuerda que el género no es una limitación, sino una ventaja, y que cada cuerpo merece ser reconocido por lo que mejor sabe hacer: correr, golpear, bailar, levantar pesas, respirar, vivir.

Con humor, Myriam transforma comentarios a veces bruscos en frases ingeniosas, accesibles y contundentes. Su contenido permite que muchas mujeres se sientan vistas, comprendidas y apoyadas en sus decisiones deportivas, sean cuales sean.

Entre la formación, el emprendimiento y la vida real

El día a día de Myriam es una mezcla de intensos entrenamientos, reuniones profesionales, la gestión de su marca y momentos profundamente humanos. Demuestra que la disciplina y la ambición pueden coexistir a la perfección con la procrastinación ocasional, la inseguridad, la risa y el trabajo duro. Demuestra que no existe un único modelo de atleta, sino una infinidad de caminos, todos válidos.

Su marca de ropa, diseñada específicamente para mujeres que practican deportes de combate, nació de una necesidad real: ofrecer prendas técnicas adaptadas a la silueta femenina, cómodas, resistentes y favorecedoras. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) aboga por que cada mujer se sienta cómoda consigo misma, tanto en el tatami como en el día a día.

Fuerza y feminidad: una combinación ganadora

A través de sus videos, destaca situaciones que muchas atletas conocen: tener que justificarse, escuchar que un deporte en particular "no es para ellas" y asombrarse al destacar en disciplinas físicas. Transforma estos momentos en escenas cómicas, pero nunca trivializa su impacto. Su mensaje es claro: tienes derecho a ser fuerte, rápida, poderosa, sensible, gentil y decidida, todo a la vez.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) defiende una visión inclusiva del deporte, donde todas las personas son válidas, capaces y dignas de respeto. Nos recuerda que el rendimiento no está reñido con la elegancia, y que la confianza no depende de la talla, el peso ni el género.

Una comunidad ante todo

Más allá del rendimiento individual, Myriam valora la hermandad, el apoyo mutuo y la comunidad. A menudo habla de sus compañeras de entrenamiento, sus amistades deportivas y la energía colectiva que las impulsa a la excelencia. Para ella, el deporte no se trata solo de resultados, sino también de conexiones, compartir y respeto.

Con humor, claridad y amabilidad, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) relata la vida cotidiana de las mujeres deportistas tal como es: a veces absurda, a menudo intensa, siempre inspiradora. Nos recuerda que cada mujer tiene derecho a elegir su terreno de juego, celebrar su cuerpo y forjar su propio camino con confianza, audacia y alegría.