Esta policía argentina amamantó a un bebé desnutrido; su acto ha conmovido al país.

Es una escena que ha conmovido corazones mucho más allá de las fronteras de Argentina. Mientras estaba de servicio en un hospital infantil, una policía argentina no dudó en ayudar a un bebé hambriento. Guiada por su instinto maternal y su sentido del deber, se desabrochó el uniforme azul para alimentar al pequeño que lloraba como si fuera suyo. Este acto de entrega, aclamado como heroico, ha resonado en todo el mundo.

Cuando una policía amamanta a un bebé necesitado

En general, la función de los agentes de policía es mantener el orden, garantizar la seguridad de los ciudadanos y protegerlos en momentos de peligro. Es más una vocación que un trabajo elegido al azar en la escuela secundaria. Además, una policía argentina ha demostrado ampliamente sus habilidades en el trabajo, superando las obligaciones estipuladas en su contrato. Encarnación misma del coraje, ejemplo supremo de empatía, reaccionó como una madre ante un bebé en apuros.

¿El nombre de esta ángel de la guarda disfrazada de policía? Celeste Ayala. Estaba de servicio en el Hospital Infantil Sor María Ludovica, cerca de Buenos Aires, cuando escuchó un llanto. Por su intensidad y tono, lo interpretó de inmediato como un grito de auxilio. Sonaba como un SOS. Preocupada, la joven se dejó guiar por su corazón más que por la ley y puso sus propios recursos al servicio de un niño en estado crítico.

Antes de tomar esta iniciativa, se informó con la administración del hospital para comprender la situación de este bebé, cuyo sufrimiento era claramente evidente. Separado de su madre por negligencia, el niño estaba bajo la tutela de los servicios sociales. El menor de seis hermanos, carecía de algo vital: alimento. «Noté que tenía hambre porque se llevaba la mano a la boca, así que le pedí que lo tomara en brazos y lo amamantara», explicó al sitio web Crónica .

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Un acto valiente que rápidamente se hizo viral.

La imagen de la policía amamantando a su bebé como si fuera de su propia sangre ha conmovido profundamente a muchos en internet. La publicación oficial ha sido compartida por más de 100.000 personas, devolviendo la fe en la humanidad a quienes la vieron. Fue el compañero de la joven, Marcos Heredia, quien quiso compartir este admirable acto como muestra de agradecimiento.

"Quiero dar a conocer este magnífico acto de amor que realizaste hoy con este bebé que no conocías, pero hacia quien no dudaste en comportarte como una madre. No te importó que estuviera sucio o oliera mal... Eso no se ve todos los días", decía en la descripción, haciendo hincapié en la singularidad de esta operación de rescate.

En los comentarios, los internautas colmaron de elogios a la policía , describiendo su noble acción con adjetivos. Comparada con un benefactor, incluso con un ángel, la agente recibió una avalancha de halagos. "Nuestro mundo necesita este tipo de empatía en todas partes", "Siento un profundo respeto por esta mujer; yo no habría podido hacer lo que ella hizo".

Los internautas, a menudo críticos con las mujeres que muestran sus pechos, colmaron el gesto de elogios. Sin embargo, en medio de esta muestra de afecto, algunos lamentaron que este acto solo se aplauda en circunstancias trágicas. Los franceses expresaron claramente su opinión: en su país, este acto sin duda habría sido castigado, reprendido o incluso llevado a juicio.

Un ascenso más que merecido para la policía en cuestión.

La protagonista de este acto de bondad no esperaba recompensas ni títulos honoríficos. Hizo lo que consideró correcto para este niño maltratado, nacido en una familia problemática. Actuó por pura solidaridad, sin anticipar necesariamente tal muestra de generosidad. Si bien recibió felicitaciones de muchos desconocidos, conmovidos por la "buena noticia", la policía también fue ascendida dentro de su unidad.

Las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires han ascendido oficialmente a Celeste Ayala al rango de sargento. Este inesperado ascenso para esta mujer, que rápidamente se ha convertido en motivo de orgullo nacional e incluso en un ejemplo de valentía, representa un importante paso adelante.

Si bien la lactancia materna aún se considera una "ofensa contra la moral", esta policía argentina se apresuró a señalar que, ante todo, es una necesidad vital. No se trata de provocación ni de exhibicionismo; es algo fisiológico. Es un don del cuerpo femenino, y la policía se lo ofreció a esta pequeña que lo necesitaba urgentemente.